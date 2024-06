Kommunalwahl 2024 Wer die Bürger nach der Wahl im Stadtrat in Schweich vertritt

Schweich · Bis spät in die Nacht wurden die Stimmen in Schweich gezählt. Nun steht der neue Stadtrat fest. Was sich ändert und wer es überraschenderweise ins Rathaus geschafft hat.

11.06.2024 , 06:24 Uhr

Wie setzt sich der Stadtrat in Schweich nun zusammen? Das hat sich in der Nacht von Sonntag auf Montag entschieden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Von Jan Niklas Schmitz