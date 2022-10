Gesundheit : Corona-Impfung: Wer sich jetzt erneut boostern lassen sollte

Trier Gesundheitsminister Karl Lauterbach empfiehlt die vierte Corona-Impfung. Doch die Fachwelt ist sich uneinig, für wen eine Booster-Impfung wirklich sinnvoll ist. Wann man sich impfen lassen sollte und wo man die Auffrischung bekommen kann.

Wer sollte sich erneut gegen Corona impfen lassen?

Gesundheitsminister Lauterbach ruft alle Über-60-Jährigen zur Impfung auf. Damit schließt er sich der Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) und des Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) an. Eine vierte Impfung für Erwachsene unter 60 hält Lauterbach nur in bestimmten Fällen für sinnvoll. Zum Beispiel, wenn sie „ganz viele Kontakte“ haben, sagte er im Interview der Tagesschau.

Wann sollte man sich erneut gegen Corona impfen lassen?

Wo kann man sich erneut gegen Corona impfen lassen?

„Meine herzliche Bitte an Sie: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin oder Ihrem nahegelegenen Impfzentrum. Diese können Ihre Situation gut beurteilen und einschätzen, welcher Impfstoff für Sie am besten passt“, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

Das Impfmobil steht immer montags bis freitags von 8.30 bis 16 Uhr an der Messeparkhalle in Trier. Das Wittlicher Impfzentrum hat Montags und Freitags von 14.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. Kinderimpfungen für 5-11-Jährige sind dort zwischen 15 und 17 Uhr möglich. Die Impfstelle Vulkaneifel in der Markt- und Messehalle in Hillesheim hat seit dem 22. Oktober samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Termine können jeweils über www.impfen.rlp.de gebucht werden. Aktuell haben alle drei Impfstellen noch genügend freie Termine.