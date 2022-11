Psychologie : So lernen wir uns selbst besser kennen! Kompaktes Wissen von Stefanie Stahl

Interview Trier Als „Deutschlands bekannteste Psychologin“ bezeichnet sie ihr Verlag und über ihr neues Buch berichten Medien landauf landab. Zu Besuch bei der erfolgreichen Trierer Autorin.

Das neue Buch „Wer wir sind“ liegt akkurat neben dem Dauer-Beststeller „Das Kind in dir muss Heimat finden“ auf einem Tisch in einem mit Plüschmöbeln ausgestatteten Raum in Stefanie Stahls Trierer Praxis – als seien sie gerade die wichtigsten unter ihren vielen Publikationen. In diesem Interview geht es natürlich um ihr neues Werk, ihre Arbeit, aber die Diplom-Psychologin und Therapeutin verrät auch einen ihrer frühen Tagträume.

Auf dem Cover ihres neuen Buches steht „Alles, was Sie über Psychologie wissen sollten“. Was war der Grund für einen so grundsätzlichen Anspruch?

Stefanie Stahl: Es ist mir, wie allen Psychotherapeuten, ein großes Anliegen in Strukturen zu denken. Jeder Mensch hat seine Lebensgeschichte und seine individuellen Probleme. Aber es geht immer um die hinter den Problemen stehenden Strukturen und psychologischen Wirkmechanismen. Zu diesen Wirkmechanismen hat der deutsche Wissenschaftler Klaus Grawe (siehe Extra) eine bahnbrechende Forschung geliefert, auf die ich mich in meinem Buch hauptsächlich beziehe, die aber kaum bekannt ist. Aber wenn man Grawes Grundprinzipien verstanden hat, kann man auch als Privatperson gut damit arbeiten.

Aus dem Buch hätten Sie locker 100 machen können.

Stefanie Stahl: (lacht) Das Buch zeichnet aus, dass ich den Plan, sozusagen die Architektur der Psyche, darlegen wollte, der mir im Laufe meiner Arbeit immer klarer geworden ist. Was mich und meine Bücher wahnsinnig bereichert hat, ist dass ich immer als Psychotherapeutin gearbeitet habe. Ich habe am meisten durch meine Klienten gelernt. Zum einen hatte ich die Theorie im Kopf und konnte, was sie mir erzählt haben, einordnen. Zum anderen, habe ich durch sie verstanden, wie alles zusammenhängt.

Warum ist Klaus Grawe im Gegensatz zu anderen Wissenschaftlern, wie zum Beispiel dem Neurobiologen Gerald Hüther, so unbekannt?

Stefanie Stahl: Gerald Hüther schafft es, seine Forschungen populär zu beschreiben, sodass man einen guten Zugang dazu finden kann. Klaus Grawe ist dagegen immer rein in der Wissenschaft geblieben, seine Bücher sind anstrengend zu lesen. Er hat viele Metastudien gemacht, das bedeutet, er hat sehr viele Studien ausgewertet, und ist zu tollen Konzepten gekommen. Seine vier psychischen Grundbedürfnisse des Menschen und seine Konsistenztheorie habe ich als Grundgerüst für mein Buch genommen, weil ich sie für genial halte. Zusammen mit dem, was ich als Psychologin, die sehr nahe an der Wissenschaft ist, und aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung weiß, habe ich versucht, ein abgerundetes Bild zu zeichnen und stringent aufzuzeigen, wie wir im Großen und Ganzen ticken. Ich habe unseren Bauplan erklärt und unsere wenigen, gar nicht so komplizierten Bedürfnisse, um die sich von morgens bis abends alles dreht. Es läuft immer wieder auf dasselbe hinaus und ist nicht kompliziert.

EXTRA ZUM BUCH Foto: Verlag Klaus Detlev Grawe (1943-2005) ist ein Psychotherapieforscher und Hochschullehrer. Seine vier psychischen Grundbedürfnisse sind das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und das Bedürfnis, Lustgefühle zu bekommen und Unlustgefühle zu vermeiden. Zusammen mit weiteren Forschungen und Erfahrungen aus ihrer psychotherapeutischen Praxis bilden sie die Basis von Stefanie Stahls neuem Buch „Wer wir sind. Wie wir wahrnehmen, fühlen und lieben“ (Kailash-Verlag, 350 Seiten, 22 Euro).

Wir sind individuell, ticken aber alle gleich?

Stefanie Stahl: In vielen Fallbeispielen mache ich im Buch deutlich: Schaut mal, jeder hat ein anderes Problem, die eine hat sinnlose Wutausbrüche, die andere hat ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Mutter, aber dahinter stecken immer dieselben Grundstrukturen. Ich vergleiche das immer gerne mit der Musik. Es gibt unendlich viele Musikstücke, aber letztendlich besteht die Musik aus zwölf Tönen und wir haben eine klare Harmonielehre. Das ist die Struktur hinter der Musik, alles andere ist Thema in Variation. So darf man sich das psychisch auch vorstellen. Wir haben klare evolutionäre psychische Strukturen im Gehirn ausgebildet und Individualität ist immer nur Thema und Variation.

Was besagt Grawes Konsistenztheorie?

Stefanie Stahl: Unser Gehirn berechnet permanent Erwartungen, was als nächstes passiert und wir haben Bedürfnisse, die wir erfüllen möchten. Ein Konflikt, also Inkonsistenz, entsteht immer da, wo ein Bedürfnis an der Wirklichkeit zerschellt. Wir wollen eine Beförderung, bekommen sie nicht. Wir möchten eine glückliche Liebesbeziehung, können den Menschen aber nicht an uns binden. Dazu gehören auch banale Sachen. Wir freuen uns auf einen Kaffee und die verdammte Maschine ist kaputt. Permanent sind wir kleinen und großen Anspannungen ausgesetzt, weil eines unserer Bedürfnisse nicht erfüllt wird. Entweder haben wir einen Konflikt mit der Wirklichkeit oder innere Konflikte, wenn unsere Wünsche nicht unter einen Hut passen. Wenn man beispielsweise regelmäßig Alkohol trinken und gleichzeitig ein gesundes Leben führen möchte. Es ist total banal, aber in diesem Moment entsteht psychische Anspannung und unsere Gefühle kommen ins Spiel.

ZUR PERSON Stefanie Stahl Die Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl ist 1963 in Hamburg geboren. Sie lebt und arbeitet seit vielen Jahren in Trier. Als Autorin wurde sie 2015 mit ihrem fünften Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ (Kailash Verlag, 14,99 Euro) bekannt – er steht seit Jahren auf Platz eins der Beststellerliste und wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Mit ihrer Bühnenshow „Wer wir sind“ gastiert Stefanie Stahl zusammen mit ihrem Podcast-Partner, Lukas Klaschinski, am 15. März in der Trierer Europahalle.

Das klingt einfach.

Stefanie Stahl: Wir sollten uns bewusst machen, dass acht Milliarden Menschen auf dieser Erde dieselben Gefühle haben. Ein Eskimo oder ein Südamerikaner hat keine anderen Gefühle als wir hier. Keiner hat ein Interesse daran dauernd ängstlich zu sein, aber auch eine anhaltende Euphorie wäre nicht auszuhalten. Es geht uns mit Ausschlägen ganz gut, wenn wir immer irgendwo in der Mitte landen. Alle unsere Konflikte drehen sich um die vier von Grawe formulierten Grundbedürfnisse. Wir alle haben das Bestreben, einen gewissen Selbstwert zu haben und anerkennt zu sein. Das wiederum interagiert mit dem Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Fühle ich mich gut und stark, habe ich das Gefühl von Autonomie und Kontrolle. Wenn das nicht so sein sollte, sind wir schon beim vierten Grundbedürfnis, nämlich ungute Gefühle zu vermeiden und möglichst gute Gefühle zu erlangen. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, kann man sehr gut damit arbeiten und kann viel freiere Entscheidungen treffen. Je weniger ich reflektiere, desto mehr bin ich der Sklave meines Gehirns, ich bin in meiner Matrix und handele automatisiert.

Wir pendeln immer nur zwischen diesen vier Grundbedürfnissen hin- und her?

Stefanie Stahl: Nehmen wir ein Beispiel. Rita wurde verlassen und hat Liebeskummer. Alle vier Grundbedürfnisse sind stark betroffen: Ritas Bindungsbedürfnis ist total frustriert und sie hat die Kontrolle verloren. Ihr Selbstwert ist stark gekränkt und sie erlebt maximale Unlustgefühle in Form von Trauer, vielleicht auch Wut. Was nutzt ihr diese Erkenntnis? Als Psychotherapeutin setze ich als erstes beim Selbstwert an – denn ein Großteil der Frustration bei Liebeskummer bezieht sich auf den eigenen Wert: War ich nicht gut genug? Was hat die andere, was ich nicht habe und so weiter? Rita ist in einem Prozess gefangen, den man als das gespiegelte Selbstwertempfinden bezeichnet. Ihr Ex spiegelt ihr sozusagen: Du bist nicht gut genug. Diese Spiegelung ist ja im Grunde nur Ritas eigene Bewertung, die sich in ihrem Kopf abspielt. Ich bitte Rita, die Situation rein von ihrem Verstand aus zu betrachten: Was sagt das Verhalten von deinem Ex wirklich über deinen Wert aus? Hier ist bislang noch jede/r Klient/in zu dem Ergebnis gekommen: Nichts! Das Grundbedürfnis nach Kontrolle ist eng an den Selbstwert geknüpft. So auch bei Rita, sie möchte ihren Ex vor allem deswegen zurück, damit er ihr bestätigt, dass sie doch etwas wert ist. Wenn es ihr jedoch gelingt ihren Selbstwert von seinem Verhalten zu entkoppeln, dann kann sie ihre Kontrollbemühungen auf Aktivitäten richten, die tatsächlich in ihrer Hand liegen. So beispielsweise ein neues Hobby anfangen, ihre Freundschaften pflegen, sich beruflich weiterbilden und so weiter. Alles zusammen lindert den Verlustschmerz und sie kann allmählich loslassen. Die Erlösung liegt in der Heilung des eigenen Selbstwertes und dem Wiedererlangen von Kontrolle.

Wir beziehen also immer alles auf uns und sind egozentrisch?

Stefanie Stahl: Zum einen ist es eine tiefe Konditionierung. Viele Menschen haben schon als Kind Verantwortung dafür übernommen, dass Papa und Mama lieb zu ihnen sind, dass die Beziehung zu ihren Eltern gelingt. Wenn die Mama mit dem Vierjährigen schimpft, denkt er ja nicht, Mama hat heute einen stressigen Tag, weil sie zwei Kinder hat und viel arbeitet. So denken Kinder nicht. Der Vierjährige denkt, ich bin schlecht, ich bin schuld. Indem er die Schuld bei sich verortet, stellt er jedoch auch ein Gefühl von Kontrolle her. Er kann das Verhältnis zu seiner Mama verbessern und fühlt sich ihr nicht schutzlos ausgeliefert. Würde er denken, dass er sich nicht auf seine Mutter verlassen kann und sie eine schlechte Mama ist, wäre er das verlassenste Kind der Welt.

Sie plädieren in dem Buch außerdem für mehr Mitgefühl und Selbstreflexion.

Stefanie Stahl: Stellen Sie sich vor, jeder Mensch wäre zu Mitgefühl und Selbstreflexion fähig, dann hätten wir eine erheblich bessere Welt. In allen meinen Büchern verfolge ich für mich wichtige Werte. Dazu gehören auch Zivilcourage, Wohlwollen und vor allem Menschlichkeit. Natürlich geht es mir darum, meinen Leserinnen und Lesern zu helfen, besser klar zu kommen, aber es geht mir auch darum, dass man mit jedem Schritt, mit dem man sich selbst reflektiert, sich besser versteht und mehr Kontakt zu seinen Gefühlen bekommt, ein besserer Mensch wird. Wir erleben jeden Tag, dass jemand, einfach weil er mit sich nicht klar kommt, sich auch den anderen zumutet. Was ist mit der sinnlos autoritären Chefin, die nur weil sie eine tiefe Versagensangst hat, mit Härte und Brutalität regiert, unter der alle leiden? Oder dem Nachbarn, der aus Lebensfrust, weil er nicht reflektiert, dass er schon als Kind traumatisiert wurde, sich über jede Kleinigkeit aufregt? Dadurch wird das Miteinander so schwer. Die Chefin oder der Nachbar wirken in einem kleineren Kreis. In anderen Fällen sind es Despoten oder Menschen, die eine große politische und wirtschaftliche Reichweite haben und ganze Völker ins Verderben schicken.

Sie schreiben, Selbstreflexion sei für sie eine politische Notwendigkeit.

Stefanie Stahl: Ich sehe darin eine gesellschaftliche und politische Notwendigkeit. Menschen, die sich für Psychologie interessieren und mit ihren psychischen Themen beschäftigen, wurden ja früher belächelt. Aber es wird immer besser, obwohl es immer noch diese Abwertung und Tendenz gibt, dass alles als „Psychokram“ abzutun. Ich möchte mich einfach dagegen abgrenzen. Die Psyche sind unsere Emotionen, unser Denken, unser Bewusstsein und schließlich unser Handeln, wie kann man da so ignorant sein und sagen, solche Bereiche interessieren mich nicht. Natürlich hätten wir eine bessere Welt, wenn jeder für sich selbst mehr Verantwortung übernehmen würde.

War populärwissenschaftlich zu schreiben, immer schon Ihr Wunsch?

Stefanie Stahl: Das hat sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert. Ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich eine gewisse Sprachbegabung habe. Außerdem habe ich jahrelang psychologische Gutachten geschrieben und bin durch eine harte Schule gegangen, mich verständlich auszudrücken. Ich hatte damals bereits den Anspruch, dass die Gutachten nachvollziehbar geschrieben sind. Ich hatte sogar den Anspruch, dass es einen Spannungsbogen gibt. Schon als Studentin habe ich mich über Fachliteratur aufgeregt, die furchtbar schwer verständlich geschrieben war. Ich hatte Tagträume, dass ich im Audimax stehe und dort sitzen alle Professorinnen und Professoren, und ich nehme ihre Absätze auseinander und erkläre ihnen, wie man vernünftiges Deutsch schreibt.

Was kann nach diesem Buch überhaupt noch kommen?

Stefanie Stahl: (lacht) Ich weiß es noch nicht. Das Buch war das anspruchsvollste, das ich je geschrieben habe, und es ist jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Es gibt schon online Bewertungen, in denen es entsprechend wahrgenommen wird. Zwei Menschen haben „Meisterwerk“ geschrieben. Das hat mich sehr gefreut. Das „Kind in dir muss Heimat finden“ hatte ja im Gegensatz zu diesem Buch anfangs gar keine Presse. Es hat es trotz einer kleine Fangemeinde wegen meiner vorherigen Bücher, während eines Jahres rein durch Mundpropaganda auf Platz eins der Bestseller-Liste geschafft, wo es bis heute steht. Ich bin gespannt, wie sich „Wer wir sind“ entwickelt.

