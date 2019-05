Diskussionsrunde : Wer wird neuer Chef in Trier-Mitte/Gartenfeld?

Trier Mehr als 70 Zuschauer verfolgen am Montagabend die Diskussionsrunde der Kandidaten, die auch zu einem Plädoyer für die Bedeutung der Ortsbeiräte wird.

Die Diskussion taucht insbesondere vor Kommunalwahlen auf: Sind Ortsbeiräte als politische Gremien noch zeitgemäß? Haben sie noch die Chance, Dinge anzustoßen und zu verändern, oder stehen sie im Schatten des Stadtrats? Die Diskussionsrunde mit drei der vier Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers von Trier-Mitte im Zentrum des Vereins Schmitz am Montagabend zeigt das Interesse vieler Menschen an kleinen Gremien. Das Zentrum ist voll, einige Zuschauer müssen die Debatte im Stehen verfolgen.

Auch die Zahl der Kandidaten, die am 26. Mai Ortsvorsteher von Trier-Mitte/Gartenfeld werden wollen, ist hoch. FDP-Kandidatin Isabelle Marie Kulle musste ihre Teilnahme an der Diskussionsrunde aus familiären Gründen kurzfristig absagen. Milena Meß, ursprünglich Kandidatin der Linken, ist dagegen nicht mehr im Rennen – denn sie ist ein paar Monate zu jung, wie sich jetzt herausgestellt hat. Wer Ortsvorsteher werden will, muss sein 23. Lebensjahr am Tag der Wahl, in diesem Fall am 26. Mai, vollendet haben.