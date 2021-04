Region : Buchstaben aus Rauch: Gruß am Himmel über Trier

Buchstaben am Himmel waren am Samstag über Trier zu sehen. Screenshot: Rainer Neubert. Foto: TV/Rainer Neubert (Screeenshot aus einem Clip)

Trier Wenn oben am Himmel Buchstaben „gezeichnet“ werden: In Trier war das am Samstag der Fall.

Flugzeuge, die ein Banner mit einem aufgedruckten Werbeslogan hinter sich herziehen, sind nichts Neues. Wenn aber hoch oben über den Menschen plötzlich Buchstaben am Himmel erscheinen und allmählich verblassen, dürfte das für Aufmerksamkeit sorgen - so wie am Samstagnachmittag über Trier.

Mit dem Satz „Hallo Trier bleibt gesund“ warb ein regionaler Fallschirmclub über der Moselstadt für sich - Herzchen inklusive. In sozialen Medien tauchten prompt Bilder der Botschaft auf.

Dahinter steckt offenbar eine Firma aus Bayern, die sich auf diese Art der wolkigen Präsentation spezialisiert hat. Das Unternehmen „Skytexter“ versprüht nach eigenen Angaben aus in Formation fliegenden Flugzeugen Parrafinöl, welches verdampft - und die etwa 200 mal 200 Meter großen Buchstaben am Himmel „schreibt“, bis sie sich verflüchtigen.

Foto: TV/Christian Krmer

Werbung am Himmel von einem regionalen Fallschirmclub Foto: TV/Alex Houben