Polizei : Werden mögliche Einbruchsziele in Trier-Feyen ausbaldowert?

Trier-Feyen In den vergangenen Tagen melden Anwohner vermehrt verdächtige Wahrnehmungen im Trierer Stadtteil Feyen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um Vorbereitungshandlungen zu Einbrüchen handelt.

Laut Polizei berichten Anwohner beispielsweise, dass spätabends Pakete an sie zugestellt werden, die sie nicht bestellt haben. Weiterhin hätten Unbekannte mehrfach an Haustüren geklingelt und geklopft und sich anschließend wieder entfernt. In einem Fall drang eine Person in den Garten eines Wohnhauses ein und beobachtete die Wohnräume. Als die Anwohner die Person wahrnahmen, ergriff sie die Flucht. Im Garten eines Hauses wurde morgens bemerkt, dass Gartenmöbel verrückt wurden.