Ausstellung : Werke in Acryl und Mischtechnik in Konz

Foto: Martina Kefer

Konz Beim offenen Atelierwochenende von Martina Kefer am Samstag, 16., und Sonntag, 17. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Granastraße 48 in Konz, zeigt sie ihre aktuellen, meist großformatigen Werke in Acryl und Mischtechnik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gastausstellerin ist Stephanie Baltes mit Kunsthandwerk nach schwedischer Art. Infos unter: www.atelier-kefer.de

(red)