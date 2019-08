Orgelkonzert : Werke von Bach und Dupré in der Konstantin-Basilika Trier

Foto: Vincent Dubois

Trier Der Notre-Dame-Organist Vincent Dubois spielt am Mittwoch, 21. August, das Abschlusskonzert des Internationalen Orgelsommers in der Konstantin-Basilika in Trier. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass bereits um 20 Uhr.

