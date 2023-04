Debatte Wertet die Trierer Ortsbeiräte auf!

Die Trierer Ortsbeiräte „verschlingen Geld“ und „bewirken nichts“, schrieb Frank Jöricke vor einer Woche an dieser Stelle. Wäre dem so, hätte er die komplette Abschaffung sämtlicher Ortsbeiräte verlangen müssen. Stattdessen sah er lediglich die „Zeit für eine Reform“ gekommen, die sich bei ihm jedoch in einem Neuzuschnitt der Stadtteilgrenzen erschöpfen würde; mit so grotesken Gebilden wie der Fusion von Ruwer und Trier-Nord zu einem Ortsbezirk, der von der Paulinstraße bis an die Grenze von Mertesdorf reichen würde.