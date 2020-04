Entsorgung : Wertstoffhof am Hafen öffnet

Trier Der Wertstoffhof des Entsorgungsunternehmens Remondis Südwest am Ostkai 8 im Trierer Hafengelände wird für die Trierer Bürger sowie Gewerbetreibende geöffnet. Damit soll auch verhindert werden, dass Abfälle in der Natur oder in Straßengräben entsorgt werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Annahmestelle ist geöffnet Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr. Bei der Anlieferung müssen Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden: Die Besucher sollen mit ihrem Fahrzeug auf die Waage rollen und dann die Anmeldung nur jeweils einzeln betreten.