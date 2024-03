92 Cent jährlich für jeden Bürger Was sich beim Recycling in der Region Trier ändern wird

Vermüllte Stellplätze von Glas-, Biogut- und Altkleidercontainern sollen in der Region Trier künftig möglichst der Vergangenheit angehören. Der regionale Abfall-Zweckverband ART will sich künftig selbst um alle Wertstoffinseln kümmern und diese auch sauber halten. Einem entsprechenden Vorschlag hat am Dienstagabend in Bitburg die ART-Verbandsversammlung zugestimmt.