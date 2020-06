Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrsplanung : Weststrecke Trier in der Warteschleife

Der Ausbau der Weststrecke und die Neugestaltung des Römerbrückenkopfs stehen in einem engen Zusammenhang. Für den Bau des neuen Kreisverkehrs ist alles vorbereitet. Wann am alten Bahnhof auch der neue Haltepunkt der Bahn in Betrieb genommen wird, ist allerdings noch nicht wirklich abzusehen. Foto: Portaflug Föhren/Portafliug Föhren

Trier/Konz/Saarburg Attraktive Zugverbindungen zwischen Wittlich, Luxemburg und Saarburg sind abgemachte Sache. Doch der dafür notwendige Ausbau der Weststrecke Trier lässt noch immer auf sich warten. Jetzt gibt es neue Informationen zum Zeitplan.

Wenn alles gelaufen wäre wie geplant, würden bereits in diesem Jahr wieder Personenzüge über die Weststrecke fahren. So sah es jedenfalls der Zeitplan vor, als das Projekt für die Reaktivierung der Weststrecke im Jahr 2016 mit großem Aufwand der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Doch wer auf die Deutsche Bahn angewiesen ist, muss Geduld beweisen. Frühestens Ende 2024, so die aktuelle Prognose, werden die beiden neuen Zugverbindungen zwischen Wittlich und Luxemburg (RB 83) sowie Trier-­Ehrang – Konz – Saarburg (RB 84) über die reaktivierte Schienenstrecke führen. Wesentlicher Grund für die lange Verzögerung war die Notwendigkeit, für die gesamte Strecke zwischen Ehrang und Zewen ein komplexes Planfeststellungsverfahren anzustoßen.

DIE STADT Die Begeisterung über die lange Verzögerung hält sich im Trierer Rathaus sehr in Grenzen. „Wir machen unsere Hausaufgaben und erwarten, dass die Bahn ihre ebenso erledigt“, sagt Baudezernent Andreas Ludwig nur bedingt diplomatisch. „Die Planfeststellung soll nach meinen Informationen im Sommer abgeschlossen sein. Je eher die Reaktivierung kommt, desto besser ist es für Trier.“ Bis dahin, so seine wenig gewagte Prognose, werde die Stadt wie abgesprochen jeweils das Umfeld der fünf neuen Haltepunkte auf Trierer Gebiet gestaltet und eine gute ÖPNV-Anbindung in die Innenstadt geschaffen haben. Vordringliches Projekt ist dabei der Umbau des westlichen Römerbrückenkopfs, wo ein Kreisverkehr entstehen wird und die angrenzenden Flächen als Platz und Zugang zum neuen Haltepunkt aufgewertet werden.

Lesen Sie auch Kommentar : Ein Trauerspiel

Info So geht es mit dem Verfahren weiter Die ersten Personenzüge sollen Ende 2024 auf der Weststrecke rollen. Nächster Schritt ist der Abschluss des Planfeststellungsverfahrens, in dem das Eisenbahnbundesamt unter anderem prüft, wie die Ergebnisse der Anhörung von Behörden, Verbänden und privaten Beschwerdeführern in die Planungen eingearbeitet worden sind. Der Planfeststellungsbeschluss soll nach neusten Informationen im Sommer 2020 erfolgen. Bis zum Baubeginn für die neuen Haltepunkte, die Teilerneuerung von Übergängen und den Neubau eines Streckenabschnitts im Bereich Trier-Ehrang/Pfalzel werden voraussichtlich noch einmal zwei Jahre vergehen. Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für Dezember 2024 geplant. Bis dahin hat die Stadt Trier Zeit für die Umfeldgestaltung der Haltepunkte.

„Wir starten mit dem Bau des Kreisverkehrs am 27. Juli“, antwortet Ludwig auf die Anfrage unserer Zeitung. Eine ausführliche Bürgerinformation dazu werde davor stattfinden. Wie das angesichts der Corona-Einschränkungen realisiert werden könne, müsse noch beraten werden. „Die Baustelle Kreisverkehr wird eineinhalb Jahre dauern, danach folgt die Platzgestaltung. Bis zur Inbetriebnahme der Weststrecke sind wir also in jedem Fall fertig.“

An der Kaiser-Wilhelm-Brücke ist die Sache wegen der beengten Platzverhältnisse noch komplizierter. Dort könne die Stadt erst aktiv werden, wenn die Bahn den neuen Haltepunkt baue. Unproblematisch sieht der Baudezernent die Situation aus Sicht der Stadt in Ehrang, Euren und Zewen.

DIE BAHN Das für das Planfeststellungsverfahren zuständige Eisenbahnbundesamt äußert sich zum Termin für den Abschluss des Verfahrens zurückhaltend. Konkreter wird allerdings ein Sprecher der Deutschen Bahn AG auf die Frage nach dem Sachstand der konkreten Planungen. Demnach sind für alle Haltepunkte (Hafenstraße, Pallien, Trier-West, Euren, Zewen und Kreuz Konz) die planerischen Dinge abgeschlossen und warten auf den Planfeststellungsbeschluss. Insgesamt 42 Millionen Euro würden dort investiert. Weitere 38 Millionen Euro werde die Reaktivierung der Schienentrasse und die Erneuerung der Überleitung von der Hafenstraße in Ehrang kosten. Den Großteil dieser Summen trägt das Land Rheinland-Pfalz.

Baubeginn für alle Einzelmaßnahmen soll Anfang 2023 sein. Nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme Ende 2024 werden Stilllegung und Auflösung des alten Bahnhofs in der Hafenstraße in Trier-Ehrang folgen.

DIE LINIEN Die Züge auf der neuen Strecke werden von der DB Regio betrieben. Verantwortlich für den Fahrplan ist der Zweckverband SPNV-Nord. Zumindest eine der beiden neuen Linien, die Züge zwischen Wittlich, Trier und Luxemburg (RB 83), ist wie geplant an den Start gegangen. Die Züge fahren im Stundentakt, müssen allerdings bis zur Fertigstellung der Westtrasse den Umweg über den Hauptbahnhof auf der östlichen Moselseite nehmen. „Im SPNV-Nord sind wir froh und dankbar, dass wieder ein wichtiger Schritt erreicht worden ist und das Projekt in einer neuen Stufe angekommen ist“, kommentiert Verbandsdirektor Thorsten Müller den aktuellen Stand des Planfeststellungsverfahrens.

Ein Güterzug passiert auf der Westtrasse den Bahnübergang in Trier-Zewen. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/friedemann vetter (Ve._), Friedemann Vetter