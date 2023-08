Bahn investiert rund 60 Millionen Weststrecke Trier: Das ist der aktuelle Stand – und diese Hindernisse gibt es noch

Wäre doch alles so gekommen, wie ursprünglich geplant! Die Weststrecke wäre dann bereits seit fünf Jahren in Betrieb. Doch große Verkehrsprojekte dauern in Deutschland in der Regel länger. Und wenn die Deutsche Bahn dabei eine Schlüsselrolle spielt, potenziert sich in der Regel diese Verzögerung. Doch seit mittlerweile einem Jahr bleiben alle Beteiligten bei ihrem Versprechen: Ab Dezember 2024 soll es tatsächlich losgehen mit dem Einsatz von Personenzügen auf den dann teilweise neuen Gleisen im Westen.