Millionenprojekt soll bis Ende des Jahres fertig sein Brücke für die Trierer Weststrecke: Ein 310 Tonnen schwerer Meilenstein ist an Ort und Stelle (Fotos/Video)

Trier · In weniger als einem Jahr sollen Personenzüge in den Trierer Stadtteilen Pallien oder Zewen halten. Ohne die neue Brücke bei Ehrang wäre das nicht möglich. Die Konstruktion wurde nun an Ort und Stelle platziert. In wenigen Wochen sollen nun an gleich mehreren Stellen im Stadtgebiet die Bagger rollen, damit die Züge fahren können.

22.01.2024 , 11:19 Uhr

Trier-Ehrang: neue Eisenbahnbrücke an der Weststrecke 32 Bilder

Von Harald Jansen Redaktion Trier

Es bleibt dabei. In weniger als zwölf Monaten soll alles fertig sein. Die Bahn will ab 2025 wieder Personenzüge auf der Strecke zwischen Ehrang und Zewen fahren lassen. Das wird an der ein oder anderen Stelle sicher ein heißer Tanz. Denn bisher gibt es vier der fünf Haltepunkte nur als Planzeichnung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Trier-Ehrang: neue Eisenbahnbrücke an der Weststrecke