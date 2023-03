Print-Medien : Das sind die besten Schülerzeitungen der Region

Redaktion der rein digitalen Schülerzeitung Igel von der Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm. Foto: Sandra Jacobs

Trier Die regionalen Sieger im diesjährigen Schülerzeitungswettbewerb Rheinland-Pfalz stehen fest. Die Produkte stammen aus Trier, Prüm, Daun und Schweich.

Die regionalen Sieger des Schülerzeitungswettbewerbs Rheinland-Pfalz sind: Der „Keune-Agent“ der Keune Grundschule in Trier, die Zeitung „Wir“, der Meulenwaldschule in Schweich, „Der Klecks“, der am Thomas-Morus-Gymnasium in Daun entsteht und der „Igel“, den die Schüler de Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm erstellen.