Weltweiter Wettbewerb Regionalentscheid in Trier: Jugendliche präsentieren selbst gebaute Roboter

Trier · Wie können Roboter helfen, in Einklang mit der Natur zu leben und die Folgen von Umweltkatastrophen abzumildern? Darum ging es am Samstag beim Regionalentscheid der World Robot Olympiad (WRO) in Trier. Von 18 Teams haben sich drei für das deutsche Finale qualifiziert.

05.05.2024 , 17:36 Uhr

Regionalentscheid der World Robot Olympiad (WRO) im Energie- und Technikpark (ETP) der Stadtwerke. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes