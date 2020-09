Wettbewerb : Sehenswertes Moseltal

Das Moseltal zählt zu den TOP 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland, Foto: Mosellandtouristik/Onceuponajrny

Bernkastel-Kues/Trier (red) Großer Erfolg für die Mosel: Das Moseltal gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten ausländischer Touristen in Deutschland. Mehr als 13 000 ausländische Besucher des Online-Portals der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) haben per Online-Umfrage ihre Stimme für die Top-Sehenswürdigkeiten in Deutschland abgegeben und das Moseltal auf den 13. Platz der „Top 100“ gewählt.

Besonders erfreulich: Zu den persönlichen Favoriten der internationalen Gäste zählen gleich fünf weitere Bauwerke und Ausflugsziele der Region: Burg Eltz (Rang 19), Trier (Rang 35), Bernkastel-Kues mit Weihnachtsmarkt (Rang 65), Reichsburg Cochem (Rang 76) und Beilstein (86).