Unwetter Großes Public Viewing in Trier abgesagt – Altstadtfest läuft trotz Wetterwarnung weiter

Im Moment kann das bunte Treiben in der Trierer Innenstadt weitergehen, auch wenn sich der Himmel schon deutlich verdunkelt hat. Ob es doch noch zum großen Wolkenbruch mit Gewitter kommt, so wie es am Nachmittag befürchtet wurde, bleibt abzuwarten. Der Deutsche Wetterdienst hält weiterhin seine Vorabmeldung zu einem Unwetter mit schwerem Gewitter aufrecht. Der Zeitraum, in dem das Unwetter auftauchen könnte, hatte schon um 18 Uhr begonnen und reicht auch noch bis 3 Uhr in der Nacht.