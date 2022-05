Wetter : Platzregen, Hagel, Sturm und Tornadogefahr mit 34 Grad: So brisant wird das Wetter diese Woche (Video)

Region Trier Was für eine heftige Wetterwoche: Die Höchstwerte steigen in der zweiten Wochenhälfte in der Region Trier auf mehr als 30 Grad. Doch wir müssen auch mit Wetterextremen wie Sturm, Hagel und sogar Tornados rechnen.

„Das sind Höchstwerte, die man eigentlich im Juli oder August misst“, sagt Diplommeteorologe Dominik Jung. Dazu gibt es heute Nachmittag sowie am Donnerstag und am Freitag immer wieder Gewitter. Eng begrenzt kann es zu Hagel, Platzregen, Sturmböen und sogar zu Tornados kommen. Für letzteres ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit vorhanden. Gestern wurde bei Hamburg ein kleiner Wirbelsturm aufgenommen. Mitten auf einem Feld kam es zu einem mächtigen Staubteufel

„Bis zu 34°C im Wonnemonat Mai! Das ist schon eine Hausnummer“, so Jung weiter. Dazu gibt es in dieser Woche immer wieder Platzregen mit Sturzflutgefahr. Wie immer wird es dabei nicht jeden treffen. Viele gehen ganz leer aus, bei anderen läuft mal eben der Keller aufgrund des Starkregens voll. Dazu ist es warm bis heiß und es wird zunehmend schwül und unerträglich.

Eine Wetterlage wie im Hochsommer

Am Donnerstag und Freitag werden im Westen und Südwesten über 30 Grad erreicht. Mit der Hitze kommen dann auch die Blitze. Besonders am Donnerstag und am Freitag können die Unwetter im Westen heftig werden. Stellenweise werden besonders von Nordrhein-Westfalen bis nach Hessen und Rheinland-Pfalz heftige Unwetterentwicklungen berechnet. Ein riesiges Gewittercluster könnte sich dort bilden. Weitere Details müssen wir allerdings noch abwarten.

Nach den neusten Berechnungen wird es zum Samstag und Sonntag wieder etwas kühler, wir blieben aber meist immer noch im Bereich sommerlicher Luftmassen. Große Kälte oder gar die verspäteten Eisheiligen sind nicht in Sicht. Vielleicht baut sich sogar ein neues Hochdruckgebiet auf. „Eine längere nasse, kühle und sehr wechselhafte Wetterphase ist Stand heute Morgen wieder deutlich unwahrscheinlicher geworden“, erklärt Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met.

So geht es in den kommenden Tagen weiter:

Montag : 20 bis knapp 30 Grad, zum Nachmittag Schauer und Gewitter

: 20 bis knapp 30 Grad, zum Nachmittag Schauer und Gewitter Dienstag : 19 bis 25 Grad, nur selten einzelne Schauer, meist freundlich

: 19 bis 25 Grad, nur selten einzelne Schauer, meist freundlich Mittwoch : 22 bis 30 Grad, meist sonnig und trocken

: 22 bis 30 Grad, meist sonnig und trocken Donnerstag : 24 bis 32 Grad, viel Sonne, später aus Westen Unwetter möglich

: 24 bis 32 Grad, viel Sonne, später aus Westen Unwetter möglich Freitag : 22 bis 34 Grad, schwülwarm bis schwülheiß, nachmittags Schauer und heftige Gewitter

: 22 bis 34 Grad, schwülwarm bis schwülheiß, nachmittags Schauer und heftige Gewitter Samstag : 19 bis 26 Grad, etwas kühler, aber weiterhin frühsommerlich bis sommerlich und immer wieder Sonnenschein

: 19 bis 26 Grad, etwas kühler, aber weiterhin frühsommerlich bis sommerlich und immer wieder Sonnenschein Sonntag: 20 bis 28 Grad, oft freundlich und sehr warm

Mai 2022 ist so warm wie ein durchschnittlicher Juni

Der Mai ist 2,7 Grad wärmer als im langjährigen Klimamittel. Er kommt damit in die Nähe eines durchschnittlichen Junis. Diese Woche geht es sehr warm weiter und auch danach könnte es warm bleiben. Vor einigen Tagen wurde noch ab dem Wochenende eine deutliche Abkühlung auf unter 20 Grad berechnet. „Davon ist kaum noch etwas geblieben. Wie erwartet hat mal wieder die „Verschieberitis“ eingesetzt in den Modellen. Jede Wetteränderung wird immer wieder schön weiter nach hinten weggeschoben. Daher scheint es nun möglich, dass sich die warme Wetterlage auf unbestimmte Zeit verlängern könnte“ sagt Jung weiter.