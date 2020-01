Bühne : Wetterweib, Wintertroll und kleine Pinguine

Trier-Feyen/Weismark Der Theaterverein Trier-Feyen eröffnet seine Saison. Bei der Premiere hatten die Akteure Unterstützung.

„Lizzy, die kleine Winterhexe“, ist in Feyen eingetroffen Nach monatelangen Probearbeiten hat der Theaterverein Trier-Feyen im fast ausverkauften Pfarrzentrum St. Valerius mit der erfolgreichen Premiere des Stücks seine Kindertheatersaison eröffnet.

Das böse Wetterweib Gertrude (Andreé-Marita Becker-Paulus) war bemüht, gemeinsam mit ihrem Waldgeist Kuno (Francois Kwiatkoswki) sowohl den Wintertroll Kasimir (Julia Lichtenberger), als auch Lizzy und Fritz Feuerteufel (Emily Rassau) in ihre Gewalt zu bringen.

In diesem Jahr kann der Theaterverein wieder seinem Ansinnen nachkommen, dass Kinder für Kinder spielen.

Weitere Vorstellungen sind an den Sonntagen 26. Januar, 2. und 9. Februar jeweils um 14 und 16.30 Uhr. Vorverkauf bei Schreibwaren Vogtel, Rotbachstraße, Blumenpavillon Neis, Castelnauplatz, oder per E-Mail an: tvtrier-feyen@gmx.de