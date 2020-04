Zu Wucherpreisen verhökert : Wie aus Toilettenpapier ein Luxusartikel wird

Heiß begehrte Ware in Corona-Zeiten: Toilettenpapier. Foto: dpa/Martin Gerten

Trier Wer sich fragt, wo all die aus Supermärkten weggehamsterte Ware landet, sollte einen Blick ins Netz werfen.

Luxus – ein Wort, das durch die Pandemie eine andere Bedeutung bekommen hat. Vor der Krise galt es als Luxus, mit den Liebsten Urlaub auf den Malediven zu machen. Sich eine Flasche Schampus zu gönnen oder im Porsche durch die Wallachei zu donnern. Heute hingegen kann es bereits Luxus sein, wenn man etwas hat, womit man sich den Hintern abwischen kann.

Denn Toilettenpapier ist in Deutschland derzeit einer der begehrtesten Artikel. Von Februar auf März hat sich die Nachfrage nach dem, was manche spöttisch „weißes Gold“ nennen, in Deutschland versiebenfacht. Der Einzelhandel kommt nicht mehr hinterher mit nachbestellen und einräumen. Vielerorts, auch in der Region, sind die Regale leer.

Doch wo landet all das weggehamsterte Toilettenpapier? Wer bitte hat so viel Platz in der Vorratskammer? Und woher soll man das Zeug denn jetzt noch nehmen, wenn Aldi, Rewe, Edeka und Co. abwinken?

Die Antworten auf diese Fragen warten im Internet. Vor allem auf privaten Börsen wie Ebay-Kleinanzeigen oder dem Facebook-Marketplace ist Klopapier derzeit nämlich heiße Ware. Findige Geschäftsleute haben die Hygienetücher gehortet, um in Zeiten des Mangels das große Geld zu machen. Hunderte, auch in Rheinland-Pfalz, verhökern die Rollen im Netz zu horrenden Preisen.

So verkauft ein Anbieter eine Packung, immerhin der Größe „Jumbo“, für stolze 20 Euro. Es ist das Fünffache des Marktwertes. Doch das ist längst nicht das Ende der Fahnenstange.

Während mancher, wie etwa ein Nutzer aus Montabaur, erstmal die Gebote für seine acht Rollen abwartet, preschen andere mit Wucherpreisen vor. Etwa ein Verkäufer aus Sankt Johann in Rheinhessen, der eine einzige Rolle für 100 Euro anbietet. Ob es sich um einen Scherz oder ein authentisches Angebot handelt, lässt sich aus der Ferne nicht bewerten. Wir jedenfalls wären eher bereit, bei „Janina“ aus Trier zuzuschlagen, die ihr Donald-Trump-Toilettenpapier für zwei Euro verscherbelt. Es gibt aber noch kuriosere Inserate. Etwa wenn Nutzer versuchen, eine andere Ware durch Klopapier aufzupimpen. Ein Saarburger bietet zum Beispiel sein Terrarium mit Beigabe von Toilettenpapier an. Und in Ulmen in der Eifel bewirbt jemand seine Stereoanlage mit dem Bonus einer Rolle. Ein weiterer eher ungewöhnlicher Fall: Ein Koblenzer würde sich sogar von des Deutschen liebstem Schatz trennen – im Tausch gegen eine „alte Badewanne“.

Neben all diesen Merkwürdigkeiten lassen sich die meisten Angebote ganz gut mit dem Begriff „Abzocke“ zusammenfassen.

All das führt also nun zu einer weiteren Frage: Weckt die Krise die schlechtesten Triebe des Menschen? Profit zu schlagen aus dem Elend der Anderen? Es gibt jedenfalls auch andere Beispiele.