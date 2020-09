Energie : Infoabend über künftiges Heizen 

Trier (red) Welche regenerativen Heizsysteme können uns zukünftig unter den Aspekten von Klimaschutz und CO2 beim Heizen von Gebäuden unterstützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich das Forstamt Trier am Mittwoch, 30. September.

Bei dieser Veranstaltung soll ein Überblick gegeben werden, welche Holz-Sonne-Heizsysteme zukünftig beim Gebäudeheizen in Frage kommen könnten. Sie richtet sich im Besonderen an Interessierte zum Thema Hausneu-/-umbau oder Ausbau. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Forstamt Trier im Umweltbildungs-Pavillon (Outdoor-Veranstaltung), Am Rothenberg 10, in Trier. Gegen 21 Uhr endet die Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind zwingend erforderlich, bis 29. September an: forstamt.trier@wald-rlp.de oder 0651/82497-0.