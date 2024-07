Missbrauch in der katholischen Kirche Der Fall Claus Weber: Wie die Verantwortlichen einen Trierer Missbrauchspriester noch geschützt haben

Der vor vier Jahren gestorbene Trierer Bistumspriester Claus Weber hat sich Jahrzehnte lang an Kindern und Jugendlichen vergangen. Das Bistum selbst hat den Namen des katholischen Geistlichen vor einem Jahr veröffentlicht, damit sich mögliche weitere Opfer oder Hinweisgeber melden. Auch im am Mittwoch veröffentlichten Zwischenbericht über den Missbrauch während der Amtszeit von Bischof Hermann Josef Spital taucht Webers Name wieder auf. Danach soll der promovierte Theologe während seiner Zeit im Partnerland Bolivien „mindestens neun Jungen“ sexuell missbraucht haben. Tatort war demnach die viertgrößte bolivianische Stadt Cochabamba. Dort baute Weber zwei Waisenhäuser, die er auch zeitweise leitete.