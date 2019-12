Kostenpflichtiger Inhalt: Vor 75 Jahren : Schnaps-Michel und sein rettender Zaubertrank

Die heilige Familie in der Ruine der vor 75 Jahren von Bomben zerstörten Heiligkreuzer Kapelle: Die Krippe in der Pfarrkirche Trier-Heiligkreuz erinnert an die Kriegsweihnacht 1944. Foto: Roland Morgen

Trier Wie der von den Nazis verschleppte Luxemburger Charles Zimmer Weihnachten 1944 in einer Felsenhöhle in Trier-Heiligkreuz erlebte.

Von den Besatzungstruppen zwangsverpflichtet, ins Gefängnis gesteckt, bei ihrem Rückzug verschleppt und immer wieder in lebensbedrohliche Situationen gebracht: Charles Zimmer, dem die Nazis fünf Jahre seines Lebens raubten, hätte allen Grund gehabt, Deutschland und die Deutschen auf ewig zu hassen. Doch der damals 83-jährige Echternacher differenziert in einem Gespräch, das der Trierische Volksfreund 1994 mit ihm führte: „Schweinehunde gab und gibt es auf der ganzen Welt. Aber was ich 1944/45 in Trier erlebte, hat mir den verloren gegangenen Glauben an das Gute im Menschen zurückgegeben.“

Charles Zimmer ließ die TV-Leser teilhaben an den Erinnerungen an sein persönliches und doch von vielen Menschen geteiltes Schicksal. Erinnerungen an die Kriegsweihnacht 1944, die nun 75 Jahre zurückliegt.

Trier ist die letzte Station der 1940 begonnenen unfreiwilligen Odyssee Zimmers, zuvor selbstständiger Transportunternehmer in Echternach und deshalb immer wieder von den deutschen Besatzungstruppen dienstverpflichtet. So auch bei deren Flucht vor den heranrückenden Amerikanern am 9. September 1944: Der 33-Jährige muss einen Bus mit Holz-Kohlen-Gas-Generator steuern. „Ich hatte zwar keine Ahnung von dieser Sorte Gefährt und erst recht keinen Führerschein dafür, aber eine Weigerung wäre mit Erschießung bestraft worden.“

Glück im Unglück: Nach unruhigen Wochen in der Eifel kann Zimmer am 1. Oktober wieder in Trier anheuern. Dort, wo er bereits dem Hochbauamt beim Ausbau von Privatkellern zu Luftschutzräumen hat helfen müssen, landet er nun beim städtischen Fuhrpark als Fahrer eines Müllwagens. „Die Kollegen waren französische Kriegsgefangene und kernechte Trierer aus dem Kraohnen (Anm. d. Red.: das Gelände entlang der zum mittelalterlichen Moselkran führenden Krahnenstraße). Es waren originelle, durchwegs gute, liebe Menschen und keine Nazis. Ich verstand mich prima mit ihnen.“ Die Arbeit besteht vor allem aus Aufräumen. Sie ist hart und gefährlich wegen der amerikanischen Granaten, die Trier tagtäglich treffen. Nur 30 Kilometer und dennoch unerreichbar von Heimat, Frau und Kindern getrennt, erlebt Zimmer die drei schweren britischen Bombenangriffe der Vorweihnachtszeit. Die am 19. und 21. Dezember überlebt er im Luftschutzbunker des Fuhrparks, den am 23. Dezember äußerst knapp im Keller des Hauses Jenniges in der Dampfschiffstraße. Was er dann sieht, bewegt ihn endgültig zum Untertauchen: „In der Kaiserstraße, die damals Schlageterstraße hieß, und in der Südallee: überall Tote! Mein Logis im Haus Esslen in der Ostallee stand nicht mehr.“

Charles Zimmer folgt dem Rat eines Freundes, der als LKW-Fahrer beim Weinhändler und Schnapsbrenner Michel Weber arbeitet: „Mein Chef ist ein guter, großherziger Mensch.“ Und tatsächlich: „Schnaps-Michel“ nimmt den gestrandeten Luxemburger auf, gewährt ihm sogar Unterschlupf im geräumigen Felsenkeller unter dem Betriebsgelände in der Bernhardstraße gegenüber der Spitzmühle. Heute steht dort die Europäische Rechtsakademie (Era).

In dieser archaischen Unterwelt haust eine zusammengewürfelte seltsame Schicksalsgemeinschaft von Menschen, die Weber ebenfalls aufgenommen hat: Nonnen aus dem zerstörten nahe gelegenen Kloster der Weißen Schwestern, abgetauchte Kriegsgefangene, ältere Männer, die nicht zum Volkssturm wollten. Und natürlich die Familie Weber mit einigen Angestellten. Draußen liegt die Stadt unter dunklen Rauchschwaden und nachts im Feuerschein der glimmenden Trümmer. Es herrschen Chaos, Panik und „Mangel an allem, nur nicht an herumwütender Gestapo, SS und den aus Luxemburg getürmten Leuten der ebenso berüchtigten Volksdeutschen Bewegung“, berichtet Zimmer.

Hitlers Schergen tauchen immer wieder bei Weber auf, im Wissen um dessen illegale Gäste, aber auch um die Vorräte an Hochprozentigem. Zimmer: „Zweimal wollten sie mich abführen. Das hätte Gefängnis oder KZ bedeutet. Aber Schnaps-Michel rettete mich mit seinem Zaubertrank. Er wusste sich seiner Wundermittel sehr gut zu bedienen, ganz besonders wenn es galt, jemandem zu helfen.“ Abgefüllt und vollbeladen mit Schnaps und Cognac, sehen die Finstermänner von Verhaftungen ab und ziehen wieder von dannen.

Das Weihnachtsfest verbringen die Kellerbewohner in Angst und Bangen vor der ungewissen Zukunft. Zimmer: „Es war weiß Gott kein Fest des Friedens, der Freude und der Familie.“ Zwei Geistliche blieben ihm in lebhafter Erinnerung: Der Heiligkreuzer Pfarrer Joseph Höffner (späterer Erzbischof von Köln) und Pater Wehmeyer von den Weißen Vätern halten täglich Gottesdienste im Felsenkeller, mit dem gläubigen Luxemburger als Messdiener. Pfarrer Höffner traut an Silvester Webers Sohn Matthias, der eigens zum Kurzurlaub von der Front nach Trier gekommen ist. Jean Dallongeville, Kriegsgefangener aus Calais, singt dazu das „Ave Maria“ von Gounod – „Alle waren sehr, sehr ergriffen.“

Am 3. März 1945 – US-Truppen unter General Patton haben die Stadt gerade eingenommen und damit für Trier den Zweiten Weltkrieg beendet – verlässt Charles Zimmer den Felsenkeller. Eine Woche später kann er zu seiner Familie zurückkehren. Im Mai 1945 trifft in Echternach sein Brief ein, den er am 15. Oktober 1944 über das Rote Kreuz nach Hause geschickt hat ...