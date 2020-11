Corona : Wie die Bundespolizei Trier bei der Pandemie-Eindämmung hilft

Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Beamten haben bei Kontrollen in der vergangenen Woche über 150 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Vor allem wurde an den Grenzen und in Zügen und an Bahnhöfen kontrolliert.

Die Bundespolizei Trier kontrolliert nun in enger Abstimmung mit den rheinland-pfälzischen Landesbehörden auch die Einhaltung Corona-Regeln des Landes in der Region Trier.

So wurden vom 9. November bis zum 15. November im Rahmen von Fahndungen an den Grenzen zu Luxemburg und Belgien sowie bei den Kontrollen an Bahnhöfe und in Zügen insgesamt 153 Menschen festgestellt, die ihre Maske nicht oder nicht richtig getragen haben.