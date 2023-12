Endspurt in Maria Königin Wohnen in der Kirche? Kein Problem in Trier-Pallien (Fotos)

Als die Kirche Maria Königin in Pallien wegen des akut einsturzgefährdeten Dachs gesperrt und 2016 profaniert wurde, glaubte niemand an eine Zukunft für das Ende der 1950er Jahre errichtete Gebäude. Wer sieben Jahre später vor dem aus Sandsteinquadern errichteten Kirchenbau in der Straße Im Sabel steht, wird seinen Augen kaum trauen. Das sanierte Gebäude strahlt in frischem Glanz. Auf den ersten Blick verraten nur die dezent eingefügten Fenster an den Seitenwänden die zukünftige Nutzung als Wohngebäude.