Trier/Konz/Schweich/Saarburg Mehr als 17 000 Menschen in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg gelten als schwer behindert. Sie sind durch die Corona-Epidemie besonders gefährdet. Das hat Konsequenzen – vor allem für die Einrichtungen der Lebenshilfevereinigungen.

Zum Glück verzeichnet bisher weder der Lebenshilfeverein Trier noch der im Kreis Trier-Saarburg Corona-Infektionen, nicht beim Personal und nicht bei den Bewohnern. Die seit mehreren Wochen ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen greifen also. Die Mitarbeiter stemmen dazu ein außergewöhnliches Pensum. Allerdings geht der Ausnahmezustand zum Schutz der „Risikogruppe“ auch auf Kosten der Teilhabe am ohnehin eingeschränkten gesellschaftlichen Leben. Dabei haben die Selbsthilfevereine in der Vergangenheit teils hart dafür gekämpft.

Aus Sicht von Kilian Zender, Vorstand des Lebenshilfevereins Trier-Saarburg, hilft es nur, Abläufe und Schutzmaßnahmen wiederholt und verständlich zu erklären und zu beaufsichtigen. Die von der Lebenshilfe betreuten Menschen seien zusätzlich gefährdet, weil sie in Wohngruppen mit bis zu zwölf Bewohnern zusammenleben. Hinzu komme der notwendige Kontakt zu den Betreuern.



Großer zusätzlicher Aufwand Weil die Behindertenwerkstätten und Tagesförderstätten geschlossen sind, haben die Lebenshilfe-Mitarbeiter zurzeit vor allem einen größeren Aufwand bei der Betreuung in den Wohnheimen und -gruppen (siehe Info). Vor Corona mussten die Bewohner dort nur am Wochenende 24 Stunden betreut werden, an Wochentagen waren sie in den Fördereinrichtungen. Wegen der virusbedingten Betretungsverbote sind sie nun jeden Tag 24 Stunden in ihren Wohngruppen. Laut Zender gibt es deshalb umfangreiche Veränderungen im Arbeitsalltag, was sich auf die Betreuten und das Personal auswirkt. Mitarbeiter und Unterstützer des Vereins hätten da tolle kreative Ideen, um die Bewohner zu unterhalten, betont er. Die Grundversorgung in Großküche, Wäscherei und Hausreinigung sei gesichert. Büromitarbeiter seien im Home Office. Der Großteil des pädagogischen Personals der Tageseinrichtungen sei in der Betreuungsarbeit der Wohnheime im Einsatz, „da dort nun der Schwerpunkt der Arbeit liegt“, sagt Zender.