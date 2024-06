Folgenreicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft Wenn Mama in der Schwangerschaft getrunken hat: Von einem berührenden Fall aus der Eifel

Das Datum, das hat sie noch genau im Kopf. Auch wenn es schon 15 Jahre zurückliegt. Mehr als 15 Jahre sogar, im Juli werden es 15 und ein halbes Jahr sein. Der 7. Januar 2009. Es ist der Tag, an dem alles anfängt, alles seinen Lauf nimmt für Martina* und ihren Mann Elmar. Der 7. Januar 2009: Was hatten die beiden nicht alles für Hoffnungen in diesen Tag, in all die Wochen, all die Monate, all die Jahre, die danach kommen sollten, gestopft. Endlich, endlich waren sie nicht mehr nur zu zweit. So lange hatten sie darauf gewartet, gehofft, gebangt, dass es endlich klappt. Ein eigener Sohn, eine eigene Tochter, ein leibliches Kind, es sollte nicht sein. Auch das mit dem Adoptieren war heikel, nicht einfach. Ein Sechser im Lotto, sagt Martina, das sei im Eifelkreis, dort wo sie wohnen, realistischer als ein Kind zu adoptieren. Doch als 2008 bundesweite Bewerbungen für Adoptionen möglich werden, nutzt das Ehepaar die Gelegenheit, wendet sich an Jugendämter über den Eifelkreis hinaus. Auch an eins in Hessen.