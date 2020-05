Kostenpflichtiger Inhalt: CORONA : Wie eine Barriere im Gesicht

Visiere erleichtern gehörlosen Menschen in Zeiten der Maskenpflicht die Kommunikation: Norbert Herres (rechts) präsentiert mit Gehörlosen-Pfarrer Ralf Schmitz entsprechende Modelle. Die Exemplare Masken mit Fenster sind kaum hilfreicher als normale Masken. Foto: Inge Kreutz

Kasel/Trier Während die unvermeidlichen Mund-Nasen-Bedeckungen für die meisten Menschen allenfalls lästig sind, stellen sie Gehörlose vor ernsthafte Probleme. Verschärfend hinzu kommt ein oft dogmatischer Umgang mit der Maskenpflicht. Ein betroffenes Ehepaar wendet sich nun an alle Hörenden.



Das Gesicht der Bäckereiverkäuferin verschwindet hinter einer Maske, der Spukschutz über der Theke reflektiert und schränkt die Sicht zusätzlich ein. Daniela Herres tritt einen Schritt näher, um besser sehen zu können, doch die Verkäuferin bedeutet ihr, Abstand zu halten. Daniela Herres setzt ihre Maske ab, damit sie deutlicher zu verstehen ist: „Ich bin taub!“ Die Frau hinter der Theke reagiert betroffen, doch den Mund-Nasen-Schutz nimmt sie nicht ab – und besteht darauf, dass auch Daniela Herres ihn wieder aufsetzt.

Herausfordernd ist die Kommunikation in der Öffentlichkeit für Gehörlose und Menschen mit Hörbehinderung schon in normalen Zeiten. „Die Maskenpflicht macht es doppelt schwierig“, sagt Norbert Herres. Er hört etwas mehr als seine Ehefrau, ist aber ebenfalls darauf angewiesen, die Lippen seiner Gesprächspartner zu sehen, ihre Mimik deuten zu können. Trägt das Gegenüber eine Maske, wirkt sie wie eine Barriere im Gesicht. Oft erkennen Gehörlose gar nicht, dass sie angesprochen werden. Hinzu kommt, dass die eigene Artikulation wegen der Hörbehinderung oft undeutlich ist – mit Maske sind die Betroffenen kaum zu verstehen.

Info Maskenpflicht in Gehörlosenschule Die Trierer Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule für gehörlose und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche setzt statt Masken überwiegend auf Visiere. „Wir bieten unseren Schülern aber beides an, und vor allem die kleineren greifen gerne zur Maske, weil sie damit besser klettern und spielen können“, sagt Schulleiterin Ulrike Moog. „Ansonsten gelten bei uns genau dieselben Regeln wie an anderen Schulen.“ Heißt: Wer unterwegs ist, legt das Visier an, wer an seinem Platz sitzt, darf es abnehmen. Dass hörgeschädigte und gehörlose Kinder unter der Maskenpflicht besonders litten, beobachtet Moog nicht: „Kinder kommen seltener in schwierige Situationen als Erwachsene.“ Sie bewegten sich derzeit in der Regel in einem Umfeld, in dem man sie kenne und um ihre Behinderung wisse.

Der Vorfall in der Bäckerei ist kein Einzelfall, Daniela und Norbert Herres erleben in diesen Wochen immer wieder unschöne Szenen. So geriet das Paar aus Kasel in eine Polizeikontrolle. Die Beamten trugen – natürlich – Masken. Auf den Einwurf „Wir hören nichts!“ hin sprachen sie zwar langsam, nahmen die Masken aber nicht ab. Und bei einem Besuch im Möbelhaus stand ein Mitarbeiter mit Mundschutz und Abstand hinter einer Spukschutzwand und ließ dem Paar keine Chance.

Die Maskenpflicht an sich stellt Norbert Herres nicht in Frage, das betont er immer wieder. „Aber es muss möglich sein, den Mundschutz kurz abzunehmen – zum Beispiel, wenn man mit genügend Abstand zueinander oder hinter einer Spukschutzwand steht.“ Die Rechtslage gibt das her.

Herres, der auch stellvertretender Vorsitzender des Landesverbands der Gehörlosen ist, hat sich an das Mainzer Sozialministerin gewandt und auf die Probleme betroffener Menschen durch eine dogmatische Auslegung der Maskenpflicht hingewiesen. Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler versprach ihm daraufhin Mitte Mai in einem Brief, in der Öffentlichkeit um Verständnis für die vom Gehörlosenbund geforderten Kommunikationsmöglichkeiten zu werben.

6000 bis 8000 Menschen in Rheinland-Pfalz ergeht es derzeit wie Daniela und Norbert Herres – so hoch schätzt der Landesverband der Gehörlosen die Zahl der Betroffenen. Sie alle hat das Kaseler Ehepaar im Blick, wenn es öffentlich auf seine Probleme hinweist. Auch vielen älteren Menschen sei geholfen, wenn sie oder ihr Gegenüber im Gespräch die Maske kurz absetzen könnten, sagt Daniela Herres.

„Wir wollen für das Thema sensibilisieren“, übersetzt Ralf Schmitz, Pfarrer der Gehörlosengemeinde im Bistum Trier und Gebärdensprachen-Dolmetscher beim Termin mit Norbert Herres. Seine Frau steuert ihre Erfahrungen per Video bei. „Unser Appell ist, mit Maß und gegenseitigem Verständnis zu agieren.“

Masken mit Sichtfenster sind für Norbert Herres keine Lösung. Er legt ein solches Modell an – und kann sich die Argumentation sparen: Das Fenster beschlägt umgehend. Eine bessere Lösung seien Visiere, doch auch die reflektierten und machten es gehörlosen Menschen je nach Lichtverhältnis schwer. Der Verband nennt als weitere Hilfsmittel auch Spracherkennungs-Apps auf dem Smartphone. Und im Notfall müsse eben die umständliche klassische Lösung her: Stift und Papier. Dazu griff schließlich auch Daniela Herres nach ihrem frustrierenden Erlebnis in der Bäckerei – und konnte so doch noch mit einem Brot nach Hause gehen.