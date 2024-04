„Es ist eine Zumutung“ Warum sich Eltern einer Feyener Kita verzweifelt an den Volksfreund wenden

Trier · Ganz schön was los in der Kita Estricher Weg in Feyen - oder besser gesagt nix los: Die Kita hat jetzt für satte sechs Wochen auf Notbetreuung umgestellt. Und die Familien, die fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen. Was ist da los? Wir haben uns umgehört.

26.04.2024 , 06:10 Uhr

Nein, das Bild stammt nicht von der Kita in Trier-Feyen, sondern aus Frankfurt am Main. Dennoch trifft die Botschaft aus Hessen auch auf die Kita im Estricher Weg sowie viele weitere Kitas in der Region zu. Foto: dpa/Arne Dedert