Bewegung bei den Preisen Wie entwickelt sich der Wohnungsmarkt in Trier?

Es gibt gute Nachrichten: Laut Grundstücksmarktbericht für die Stadt Trier sanken 2023 die Preise für geschäftlich genutzte Immobilien in der Innenstadt. Vor allem bei Geschäftslagen in der Fußgängerzone war ein Preisrückgang auf das Niveau von 2019/20 erkennbar. Zudem sind Preise für Wohnbaugrundstücke in der Talstadt gefallen. Im übrigen Stadtgebiet sind sie hingegen im Durchschnitt geringfügig gestiegen.