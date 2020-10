Corona-Situation in Trier und im Kreis Trier-Saarburg : Wie es zu der Party in Trier-Feyen kam und was der infizierte Kneipengänger sagt

Foto: dpa/Marijan Murat

Trier Wie es zu der Party in Trier-Feyen kam, was der infizierte Kneipengänger sagt und wie das Ordnungsamt Trier versucht, das alles zu kontrollieren.

Den 70 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Personalien die Polizei in der Nacht zum Samstag bei einer illegalen Party in Trier-Feyen aufgenommen hat, droht ein Bußgeld. Wie hoch die Summe sein wird, kann Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, noch nicht genau sagen. Dazu sei noch zu vieles ungeklärt – ob es sich um eine private oder doch kommerziell beworbene Veranstaltung gehandelt habe zum Beispiel.

Die nicht angemeldete Party Bei dem von der Polizei genannten Partyraum unweit eines Schützenhauses in Trier-Feyen (der TV berichtete) handelt es sich um einen Gastraum zwischen den Mattheiser Schießständen im Wald an der Pellinger Straße, der früher einer Sportschützen-Gesellschaft gehört hat. Der heutige Besitzer vermietet den Raum für Veranstaltungen. Er sagt, eine junge Frau habe den etwa 50 Quadratmeter großen Raum für einen Geburtstag mit 20 bis 30 Leuten bei ihm angemietet. Ihm sei es logistisch nicht möglich, nachts zu kontrollieren, ob sich die Veranstalter an den Mietvertrag halten. An geschlossenen Gesellschaften mit eindeutig festgelegtem Personenkreis dürfen derzeit bis zu 75 Menschen teilnehmen. Laut Polizei waren aber weit mehr als 100 Menschen aus dem Raum Trier, Konz, Bitburg und Luxemburg auf der Party. Ungeachtet der geltenden Corona-Vorschriften und unter Missachtung jeglicher Vorsichtsmaßnahmen hätten sie dort lautstark gefeiert.



Die Infektionszahlen Derweil überschreiten in den beiden Nachbarkreisen Bitburg-Prüm und St. Wendel (Saarland) die Neuinfektionen den Grenzwert von 50 pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Auch aus Luxemburg werden steigende Fallzahlen gemeldet.

Das für Trier und den Kreis Trier-Saarburg zuständige Gesundheitsamt meldet am Montag zwei nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis. 69 Menschen gelten damit aktuell in Stadt und Kreis als infiziert, 33 im Landkreis und 36 in der Stadt Trier. Fünf Patienten befinden sich unverändert in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 18,8 im Landkreis und 26,1 in der Stadt Trier. Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg wie folgt auf die Verbandsgemeinden: VG Hermeskeil: 94, VG Konz: 79, VG Ruwer: 31, VG Saarburg-Kell: 109, VG Schweich: 71, VG Trier-Land: 59.

Die Kneipentour Am Sonntag hatte die Stadt in einer Pressemeldung von einem Mann berichtet, der trotz Atemwegssymptomen noch mehrere Tage in einer Trierer Gemeinschaftseinrichtung zur Arbeit gegangen sei und eine Kneipentour gemacht habe. Um welche Einrichtung es sich handelt, sagt die Stadt nicht, da sie bisher keine Notwendigkeit sehe, diese identifizierbar zu machen. Dort werde jetzt mit Anrufen bei den Betroffenen ermittelt, wer möglicherweise in Quarantäne müsse. Der Betroffene widerspricht der Darstellung der Stadt. Er meldete sich beim TV und sagte, dass er weder auf der Kneipentour am Samstag, 3. Oktober, Symp­tome gehabt habe, noch mit Atemwegssymptomen arbeiten gegangen sei. Seine Kopfschmerzen am Montag habe er dem anstrengenden Wochenende zugeschrieben.

Die Stadt sagt, das Gesundheitsamt Trier gehe davon aus, dass der Mitarbeiter der Einrichtung auch schon bei den Kneipenbesuchen ansteckend gewesen sein könnte. Deshalb würden derzeit enge Kontaktpersonen in seinem Umfeld ermittelt. Das Gesundheitsamt lasse sich allgemein zunächst die Kontaktlisten der Kneipen kommen, kontaktiere dann Betroffene und entscheide jeweils in den Einzelfällen über die weiteren Maßnahmen.

Info Helfen private Sicherheitsfirmen? Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Trier hat derzeit insgesamt 105 Mitarbeiter. Der Kommunale Vollzugsdienst, der für die Kontrollen der Corona-Bekämpfungsverordnung zuständig ist, hat 20 Mitarbeiter. Weil die Ordnungsämter nicht genügend Kapazitäten für die „dringend nötigen massenhaften Corona-Kontrollen“ hätten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der „Bild“-Zeitung, er wolle die Kontrollen zu den Corona-Auflagen auf private Sicherheitsfirmen übertragen. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe hält nichts von dieser Forderung: „Die Aufgaben, die der kommunale Vollzugsdienst übernimmt, sind zu großen Teilen klassische Polizeiarbeit. Der Kommunale Vollzugsdienst ist so etwas wie die Stadtpolizei. Solche hoheitlichen Aufgaben können nicht an private Sicherheitsfirmen übertragen werden.“ Wenn die Zahlen weiter steigen, wird die Stadt aber Konsequenzen ziehen. Diese Schritte sind durch den Warn- und Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz vorgegeben. Nächste Stufe wäre die Gefahrenstufe Orange. Sollte sie eintreten, wird die Stadt die vorgeschriebene Task-Force einberufen und weitere Maßnahmen per Allgemeinverfügung umsetzen.