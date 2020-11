Integration : Was aus der Flüchtlingsarbeit geworden ist

Die ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen Evelyne Locker und Elke Bulger wünschen sich, dass die Geflüchteten Schweich irgendwann ihr Zuhause nennen. „Getan“ sei es mit der Integration aber noch lange nicht. Foto: TV/Katharina Fäßler

Schweich Vor Fünf Jahren kamen viele Flüchtlinge nach Deutschland – auch nach Schweich. Heute sind die Gemeinschaftsunterkünfte aufgelöst, die Krise scheint bewältigt. Wie Geflüchtete das Leben derer verändert haben, die sie bis heute begleiten. Und wie Integration trotz Pandemie funktioniert.

Hand in Hand tanzen Menschen auf einem Sommerfest im Niederprümer Hof. Kinder sitzen auf Nikolaus‘ Schoß. Elke und Frank Bulger und ein jüngerer Mann stehen vor strahlend blauem Meer auf Korfu. Es sind drei von vielen Fotos aus einer Zeit vor der Pandemie. Momente, die die Bulgers – beide 60 Jahre alt – seit Ankunft der Flüchtlinge 2015 erlebt haben. „Das hat sich alles einfach so entwickelt“, sagt Elke Bulger. Wenn sie heute mit ihrem Mann allein in den Urlaub fährt, versorgt Tarek Alali ihren Garten und die Katzen. Die Schweicherin sagt: „Wir vertrauen ihm zu 100 Prozent.“ Elke hat schon eineinhalb Stunden erzählt, jetzt hat sie einen Kloß im Hals. Evelyne Locker spricht aus, was ihre Freundin gerade nicht sagen kann: „Er ist ja im Grunde genommen wie ein Sohn für euch.“

Frank und Elke Bulger waren mit Tarek Alali auf Korfu im Urlaub. Er ist wie ein Sohn für sie. Foto: TV/Privat

Der Bedarf Den beiden ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen ist wichtig zu betonen: „Es sind viele, die im Stillen viel Arbeit machen.“ Evelyne Locker war früher Grundschullehrerin in Quint. „Ich hätte anfangs nicht gedacht, dass sich meine ehrenamtliche Arbeit so ausweitet“, gibt die 64-Jährige lachend zu. Ihren eigenen Kindern erzählt sie manchmal nicht mehr, wenn sie einen unvorhergesehenen Begleittermin zum Arzt oder Elternabend einlegt. Oder, dass sie sich vor kurzem „mal wieder einen neuen Sprach-Schützling angelacht“ hat. Eigentlich hat sie nur Rihab Albarho, die Frau von Tareks ehemaligem Mitbewohner, zu einem Elternabend begleitet. Dort sah eine andere Frau so aus, als ob sie nicht recht verstehe, was die Lehrerinnen sagten. Evelyne sprach die Frau an. Seitdem trifft sie sich auch mit ihr zum Deutsch üben. „So sind vielleicht hier in Schweich noch etliche, für die ich mir wünsche, dass Kontakt zustande kommt“, sagt die Schweicherin.

Heute leben in der Stadt Schweich laut Kreisverwaltung 182 Menschen mit Fluchthintergrund (siehe Info). In der Hoch-Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise hat die Stadt Schweich rund 110 neue Geflüchtete untergebracht, sagt der VG-Sprecher Wolfgang Deutsch.

Evelyne Locker ist wie die Bulgers seit Anfang an dabei. Als sie noch berufstätig war, hat sie aber irgendwann gemerkt: „Was hier nötig ist, übersteigt, was ich ehrenamtlich leisten kann.“ Da hat sie einen zwischenzeitlichen Schnitt gemacht und ist erst 2017 wieder dazugekommen, als sie in Altersteilzeit wieder mehr Zeit hatte.

Rihab, Ahmad und ihre drei Kinder kennen Evelyne und Klaus Locker seit 2017. Sie fühlen sich in Schweich wohl. Foto: TV/Privat

Elke, Evelyne und etwa sieben weitere Schweicher investieren auch nach diesen fünf Jahren noch viel Zeit für die Gruppen, die damals entstanden. Viele Geflüchtete hätten zwar ihre ersten Schritte gemacht, die Sprache gelernt und einen Job gefunden. Doch obwohl alle irgendwie „untergekommen“ seien, gebe es noch immer Hilfsbedarf. Elke Burger wünscht sich, dass die Geflüchteten Schweich irgendwann ihr Zuhause nennen.

Die Bereicherung Der Kontinent Afrika auf der großen Wandweltkarte der Burgers ist mit roten Punkten beklebt. Sie kennzeichnen Orte, die das Paar schon gemeinsam besucht hat. An der anderen Esszimmer-Wand stehen schlanke afrikanische Kunstfiguren aus dunklem Holz. Syrische Kekse aus Sesam und Sonnenblumenkernen liegen auf einem Teller auf dem großen Esstisch. Hier erzählen die zwei Frauen von der Bereicherung, die „ihre Flüchtlinge“ ihnen gebracht haben. Sie verschweigen aber auch nicht die Probleme, auf die sie in den Jahren ihrer ehrenamtlichen Arbeit gestoßen sind.

Einer ihrer neuen Freunde ist Tarek Alali. Der 27-Jährige kam 2016 nach Schweich. Zunächst wohnte er wie viele „im Camp“, in den Schlimmfuhren – dort wo jetzt nur noch das Holzhaus steht, das zum Zentrum für Schweichs Jugend umgebaut wird. Heute hat er seine eigene Wohnung – Elke hat ihn bei der Suche unterstützt. Tarek selbst hat in Syrien Abitur gemacht und spricht gutes Englisch, sagt die Ehrenamtlerin. Deshalb habe er auch selbst bei unzähligen Wohnungssuchen, Umzügen und auf Ämtern als Dolmetscher und Helfer einen großen Teil der Flüchtlingsarbeit mitleisten können.

Bei Tareks Wohnungseinweihung vor drei Jahren, gab es Maqluba (ganz links) zu Essen. Auch die regionalen Stubbis passen gut zu dem syrischen Essen. Foto: Privat Foto: TV/Elke Bulger

Integration ist individuell Leute wie Tarek Alali und sein ehemaliger Mitbewohner Ahmed Al Shawakh seien jede Woche ins alte Weinhaus zum Café-Miteinander gekommen, das später nur noch jeden Monat geöffnet hatte. Ohne Hemmungen hätten sie sich eingebracht, erinnern sich die Frauen. Andere seien eher zurückhaltend. Wenn die Syrer aber zum Zuckerfest nach Ramadan oder Opferfest einladen, sei kein Platz auf dem Tisch mehr frei. Dieses Jahr musste das große Zuckerfest wegen der Pandemie ausgefallen. „Das feiern wir normalerweise immer hier bei uns im Garten mit mehreren Familien“, sagt Elke bedauernd, während sie ein Foto auf ihrem Laptop betrachtet, auf dem vor allem Schüsseln mit buntem Essen zu sehen sind. Am besten schmeckt ihr „Maqluba, das ist Reis mit Hühnchen und geröstete ganze Mandeln.“ „Pikanter Petersilien-Salat mit viel Knoblauch“, sagt Evelyne. Die Zutaten gibt’s im syrischen Laden am Schweicher Bahnhof. Bei seiner Wohnungseinweihung habe Tarek dieses Gericht gekocht und seine Tante habe ihm von Ägypten aus über einen Video-Anruf auf dem Smartphone geholfen, die richtige Konsistenz zu finden.

Integration in einer Kleinstadt funktioniere nicht immer so gut wie mit Tarek Alali und Ahmed Al Shawakh. Gerade viele jüngere Geflüchtete seien nach Trier gezogen. Von jemandem, der Schweicher Vereinen beigetreten ist, wissen die Frauen nicht. „Die Jungs trinken nicht und gehen in keine Kneipe“, sagt Elke. „Vielleicht kommt das mit den Vereinen erst mit der nächsten Generation“, überlegt Evelyne. Sie denkt: „Die Geflüchteten haben einfach andere existenzielle Probleme. Ein großer Freizeitbereich ist ihnen da noch nicht so wichtig.“ Weil Sprache, Wohnen, Job finden und die ganze Bürokratie Priorität hätten. Als Integrationshelfer mit anfangs vielseitigen Ideen und Angeboten hätten sie irgendwann gemerkt: „Spieleabende waren einfach nicht so ihr Bedürfnis.“

Info So viele Geflüchtete leben im Kreis Trier-Saarburg und in den Städten Trier und Schweich Im Kreis Trier-Saarburg leben derzeit (Stand November) 1463 Menschen mit Fluchthintergrund. Davon haben 1028 Menschen einen Aufenthaltstitel (Asylberechtigt, Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz oder Abschiebeverbot). 144 Personen sind im laufenden Asylverfahren. 291 Personen haben eine Duldung. Zahlen zu den Städten Trier und Schweich lesen Sie online unter volksfreund.de In der Stadt Schweich leben davon derzeit (Stand November) 182 Menschen mit Fluchthintergrund. Davon haben 134 Menschen einen Aufenthaltstitel (Asylberechtigt, Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz oder Abschiebeverbot). 10 Personen sind im laufenden Asylverfahren. 38 Personen haben eine Duldung. In der Stadt Trier leben derzeit (Stand September) 3015 Menschen mit Fluchthintergrund. Davon haben 2374 Personen einen Aufenthaltstitel (Asylberechtigt, Flüchtlingseigenschaft, subsidiärer Schutz oder Abschiebeverbot). 106 Personen sind im laufenden Asylverfahren. 188 Personen haben eine Duldung. 347 Personen sind im Rahmen des Familiennachzuges nach Trier gekommen.

Der Kraftakt Am anderen Tischende stapeln sich dicke Lern-Bücher, aus denen neon-bunte Post-It-Zettel ragen. „Unser Tarek macht eine Ausbildung zum KFZ- Mechatroniker“, sagt Elke Burger und zeigt auf die Bücher. Eveline Locker findet: „Die Prüfung kann Elke gleich mitablegen.“

Es sei nicht leicht gewesen, jemanden zu finden, bei dem ein Geflüchteter ein Praktikum oder eine Lehre machen kann, erinnert sich Elke. Jetzt erlebe sie, wie schwierig es ist, als Flüchtling eine Berufsausbildung zu machen, denn sie lerne mit Tarek für seine Zwischenprüfung fast jeden zweiten Tag. Ein paar Tage nach dem Gespräch schreibt sie stolz: Tarek hat bestanden! Ebenso stolz sind die Frauen, dass Ahmad Al Shawakh, sein ehemaliger WG-Mitbewohner, nach einem Praktikum bei einer Schweicher Firma einen unbefristeten Vertrag bekommen hat. Er habe seine Familie allein ernähren wollen.

Schon die Sprache zu lernen sei mühsam, weil die Bildungsunterschiede und Voraussetzungen der Lernenden komplett unterschiedlich seien, beschreibt Evelyne. Mit Ahmads Frau Rihab Albarho (24), die zu Hause drei kleine Kinder habe und deshalb noch nicht fünf Tage die Woche zum Integrationskurs gehen könne, lerne sie seit drei Jahren das Lesen.

Ehrenamtliche Helfer feiern mit Geflüchteten 2019 ein Sommerfest an der Grillhütte Schweich. Foto: TV/Privat

Gewachsene Strukturen Was die Frauen „Café-Miteinander“ nennen, umfasst einen Sprach-Treff, eine Kleiderkammer und ein Begegnungs-Café, wo sich Geflüchtete und ehrenamtliche bei Kaffee und gespendetem Kuchen kennenlernen konnten – vor der Pandemie im alten Weinhaus.

Der Sprach-Treff, in dem Evelyne Locker sich stark engagiert, fand seit 2015 jeden Mittwoch statt. Anfangs sehr beliebt, habe sich die Nachfrage vonseiten der Geflüchteten hier aber reduziert. Nun habe man da auch nicht mehr so viele deutsche Sprachhelfer, erzählt Evelyne. Weil nicht alle Geflüchteten zuverlässig gekommen seien, habe das auch so manchen Helfer frustriert verprellt, der seinen Mittwoch dafür ehrenamtlich reserviert hatte.

Die Kleiderkammer sei „die größte ehrenamtliche Gruppe, die noch fest geblieben ist“, sagt Elke. „Da engagieren sich richtige Profis, die schauen einen an und wissen, was passt.“ Die Kleiderkammer habe während der gesamten Corona-Beschränkungen aber nicht öffnen dürfen, weil dort noch eine Lüftungsanlage repariert werden muss.

Die Perspektive der Geflüchteten „Freundschaft hilft am besten“ Ahmad Al Shawakh kam 2015 nach Deutschland. Er sagt: „Wir kommen aus Syrien. Ich habe in Schweich direkt Kontakt zu Elke Bulger bekommen und bin in das Cafe Miteinander gegangen. Als meine Frau Rihab und mein Sohn Arkan 2017 zu mir nach Deutschland nachkamen, habe ich Evelyne und Klaus Locker kennengelernt. Alle diese Personen haben mir und meiner Familie sehr geholfen, damit wir uns in Schweich wohlfühlen.“ Tarek Alali kommt ebenfalls aus Syrien. Seit 2016 wohnt er in Schweich. Er sagt: „Die ersten Monate habe ich im Camp gewohnt, dann in einer WG mit Ahmad, und jetzt habe ich hier in Schweich eine schöne Wohnung für mich alleine.“ Worauf er stolz ist: „Dass ich die Sprache gut gelernt habe, was am Anfang sehr schwer war. Besonders stolz bin ich aber auf meine Arbeit. Ich wollte immer KFZ-Mechatroniker werden. Jetzt mache ich in diesem Beruf eine Ausbildung. Ich bin im 3. Lehrjahr und habe die Zwischenprüfung schon geschafft.“ Was sich für ihn in Deutschland als größte Hürde herausgestellt hat: „Dass ich meine Familie – meine Eltern und Geschwister – nicht sehen kann. Ich vermisse sie sehr und denke oft an sie.“ Wie er damit umgeht: „Ich telefoniere über WhatsApp oft mit meiner Familie. Ich möchte mir hier in Deutschland ein gutes Leben aufbauen. Am meisten hat mir die Freundschaft von Elke und Frank geholfen.“

Bei Elke laufen viele Fäden zusammen, sie ist Ansprechpartnerin der in 2015 gegründeten Facebook-Gruppe des Roten Kreuzes. „Mein Mann und ich haben 20 Einzelpersonen oder Familien geholfen, Wohnungen zu finden“, sagt sie nachdenklich. In ihrem Keller stehen Möbel von Wohnungsauflösungen, falls Geflüchtete kurzerhand etwas brauchen. Bei Problemen heiße es, „wende dich an Elke“. Nebenbei hat sie auch einen bezahlten Vollzeitjob. Sie gibt aber zu: „Unsere persönliche Freizeit ist um einiges geringer geworden.“

Außerhalb dieser gewachsenen Strukturen gebe es noch viel private Flüchtlingshilfe, betont Evelyne. „Viele Schweicher Familien betreuen Flüchtlingsfamilien unabhängig von unseren Gruppen.“

Insgesamt sei die Zahl der Engagierten in den letzten Jahren weniger geworden. „2015 hatten wir mehrere Treffen und die Räume waren voll“, sagt Evelyne. Aber es hätten Strukturen gefehlt und die Ansatzpunkte, wo sich die Motivierten langfristig hätten einordnen können. „Damit waren wir alle überfordert“, erinnern sich beide.

Heute klappt die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt der Verbandsgemeinde gut, erzählen sie. Und das Rote Kreuz des Kreisverbands Trier-Saarburg hat mit der Studentin Hannah Schommer (26) im Oktober wieder eine Ehrenamtskoordinatorin im Bereich Flüchtlingsarbeit für die Verbandsgemeinden Schweich und Ruwer eingestellt. Die halbe Stelle war seit Anfang des Jahres unbesetzt. Schommer betreut selbst eine Familie und erarbeitet mit dem Team der Kleiderkammer gerade ein Bestellsystem für die Übergabe.

Leben im Lock-Down Weil sie wegen der Corona-Abstandsregelungen größere Räume für ihr Café-Miteinander brauchen, haben die Frauen von den örtlichen Vereinen das Haus des Sports und vom Bürgermeister das Bürgerzentrum zur Verfügung gestellt bekommen. Mit den geltenden Regelungen und gutem Lüften wollen sie nach dem Lockdown wieder das Begegnungs-Café starten. Wer kommen oder Kuchen spenden möchte, kann sich bei Elke Bulger unter cafe-miteinander@web.de melden.

Bis dahin, gehört Tarek Alali für Elke und Frank zur Familie. Sie sagt: „Der Tarek tickt genauso wie wir.“ Er gehe konsequent und gewissenhaft mit den Hygieneregeln um. Evelyne Locker findet vor allem die Digitalplattformen für Schüler herausfordernd, die sie nun von der Flüchtlings-Elternseite aus kennenlernt. Ihre zwei Sprachschützlinge trifft sie erst einmal nur auf Abstand.