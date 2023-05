Gesprächskultur Zuhören ist mehr, als nur den Mund zu halten

Schneider Manche Menschen, die bei uns anrufen, möchten sich vergewissern, dass sie in ihrem Erleben nicht falsch sind, suchen Entlastung durch reden, wollen sich besser verstehen. Zum Beispiel diejenigen, die in einer Krise sind und nicht wissen, was der nächste Schritt sein kann. Andere möchten sich sortieren, wieder andere möchten einfach nur etwas sagen. Es rufen viele einsame Menschen bei uns an, die niemanden haben. Es gibt aber auch diejenigen, die immer wieder anrufen, weil sie in chronischen Krisen stecken, etwa an einer schwierigen Beziehung festhalten. Die Telefonseelsorge ist aber in erster Linie für Menschen in akuten Krisen gedacht und ist aus der Beratung Suizidgefährdeter entstanden