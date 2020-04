Projekt: Wie Jung und Alt voneinander lernen

Info

Das Handbuch zum Forschungsprojekt „Lebensgeschichten“ richtet sich an Fachpersonal in Seniorenhäusern und Jugendeinrichtungen. Es enthält neben einer ausführlichen Projektbeschreibung Handlungsanweisungen und Tipps, wie ein gewinnbringender Dialog zwischen Alt und Jung gelingen kann. Hinweise zur Durchführung, Themenauswahl und Szenenbeschreibungen sind praxisorientiert zusammengefasst.

Das Buch kann von Juni an per E-Mail an lebensgeschichten@uni-trier.de zum Selbstkostenpreis angefordert werden.