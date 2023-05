Rennsport in Klüsserath Wie man die beste Seifenkiste baut

Am kommenden Sonntag ist es wieder so weit: Fahrer aller Altersklassen treten beim 39. Klüsserather Seifenkistenrennen gegeneinander an. Veranstalter ist der Seifenkistenklub (SKK) Moselflitzer Klüsserath e.V. Die Teilnehmer fahren in verschiedenen Altersklassen um unterschiedliche Wertungen. Die Gastfahrer fahren um den Pokal der Römischen Weinstraße. Die vereinseigenen Piloten können sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft qualifizieren.