Kolumne Zugereist In Badelatschen vor den Kaiserthermen

Menschen überall in Deutschland denken beim Stichwort Trier bestimmt an ein paar besonders prägnante Dinge. Die Mosel. Wein. Eine malerische Altstadt. Und natürlich die Römer und UNESCO. So ging es mir ebenfalls und so geht es auch den meisten Menschen in meiner Heimat Hessen, wenn ich erzähle, wo ich inzwischen lebe. Meist folgt darauf ein Lächeln des Fernwehs. Diese Momente erfüllen mich als Zugereiste immer mit einer ordentlichen Portion Stolz. Dort zu leben, wo andere Urlaub machen, ist also vielleicht doch kein unerfüllter Traum mehr.