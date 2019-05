Serie „Wie meinen Sie das?“ : Udo Köhler, CDU: „Offener Dialog mit den Bürgern“

Der Slogan der Trierer CDU „Straßenausbaubeiträge abschaffen“ schließt mit einem Fragezeichen und mit einem Ausrufezeichen. Ja, was denn nun, Herr Köhler? Foto: Christiane Wolff

Die Wahlplakate hängen, doch was wollen Sie uns sagen? In der Serie „Wie meinen Sie das?“ hakt der TV bei den Spitzenkandidaten für den Trierer Stadtrat nach. Heute: Udo Köhler von der CDU.

Udo Köhler: „Die CDU Trier ist – wie alle CDU-Kreisverbände im Land übrigens – dafür, dass Eigentümer von Häusern nicht weiterhin an den Kosten für den Ausbau der Straßen beteiligt werden, an denen ihre Immobilien stehen. Die Kosten sollen stattdessen von Staat und Land übernommen werden. Dafür steht das Ausrufezeichen.

Dann weiß der Wähler ja gar nicht, wie die CDU sich tatsächlich in dieser Sache positionieren wird?

Köhler: „Ja, in letzter Konsequenz ist das so. Wir gehen im Moment allerdings fest davon aus, dass der Bürger die Abschaffung dieser Beiträge auch will. Sollte das wider Erwarten anders sein, werden wir unsere Position dazu allerdings nochmal überdenken. Getreu nach unserem übergeordneten Wahlmotto „Gemeinsam Trier gestalten“. Wir wollen keine Hinterzimmerpolitik, sondern im direkten, offenen Dialog mit den Bürgern handeln und entscheiden – innerhalb unseres Systems der repräsentativen Demokratie.“