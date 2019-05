Kommunalwahl : Die Linke: „Wer spekuliert, soll einen steuerlichen Ausgleich zahlen“

Die Trierer Linke will, dass in Neubaugebieten mindestens 50 Prozent geförderter Wohnraum mit gedeckelten Mieten entstehen soll. Foto: Christiane Wolff

Was wollen uns die Wahlplakate sagen? „Wie meinen Sie das?“, hakt der TV bei den Spitzenkandidaten für den Trierer Rat nach. Heute: Theresia Görgen, die Linke.

Theresia Görgen: „Nicht nur bei der Höhe der Mieten, auch beim Anstieg der Mietpreise in den vergangenen Jahren belegt Trier einen Spitzenplatz. Familien mit Durchschnittseinkommen müssen teilweise weit über acht Euro pro Quadratmeter zahlen. Wir kämpfen dafür, dass diese Menschen nicht aus der Stadt ganz herausgedrängt werden. Immobilienfirmen werben dafür, Geld in Trierer Wohnprojekte zu investieren, weil die Renditen hier so hoch sind. Die Stadt hat zudem immer noch keine eigene Wohnungsbaugesellschaft, die uns mehr Einfluss ermöglichen würde. Das muss sich ändern!