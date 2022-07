Musik : Wie Saarburger Veranstalter derzeit kämpfen und trotzdem anspruchsvolles Programm bieten

Sie ist eine der Interpretinnen der Konzerte der Kulturen, die an diesem und dem kommenden Wochenende open Air in Saarburg laufen. Foto: Addys Mercedes

Saarburg Die Zeit für kleinere Konzerte ist nicht einfach. Dennoch finden an den kommenden Wochenenden gleich zwei Festivals in Saarburg statt. Warum die Veranstaltungen wichtig sind.

Den Menschen zeigen, welche Vielfalt an Musik weltweit gespielt wird– darum geht es Christof Kramp mit den Konzerten der Kulturen (siehe Info). Zudem möchte er interkulturelle Begegnungen schaffen. Die kleine Reihe mit Konzerten an diesem und dem kommenden Wochenende in Saarburg veranstaltet er zum zweiten Mal. Das Spektrum reicht von kubanischen Rhythmen über Klezmer beeinflussten Blues bis hin zu Pop mit Wurzeln in der südtiroler Bergtradition.

Monsieur Pompadour tritt beim Just Great Music Festval in der Kulturgießerei auf. Foto: Svea Poestges

Für Kramp ist es eine schwierige Zeit. Erst die Pandemie mit Lockdowns, nun der Ukraine-Krieg und enorme Teuerungsraten. Zudem werden viele Feste im privaten und öffentlichen Raum nachgeholt. „Die Leute sind sehr zurückhaltend, was die kleinen Konzerte angeht. Nur die großen Konzerte laufen gut“, sagt der Saarburger, der sich auf kleinere Gigs spezialisiert hat.

Auch für Anette Barth, Geschäftsführerin der Saarburger Kulturgießerei, sind die Zeiten schwer. In dem einzigartigen Industriedenkmal beginnt am kommenden Wochenende das Just Great Music Festival mit fünf hochkarätigen Gruppen, die sich dem Swing und Blues widmen. Möglich war dies dank Fördermitteln unter anderem von Bund und Land. Barth stellt fest, dass die kommunalen Mittel immer mehr eingeschränkt werden. Was tun, wenn die Fördermittel gar nicht mehr fließen? Ein hochwertiges, vielfältiges Spartenprogramm aus eigenen Mitteln und Ticketeinnahmen zu bestreiten, sei für freie Träger nicht möglich, sagt Barth und fragt auch: „Wie steht es um die Anerkennung der Kultur als Pflichtaufgabe und um die Aufnahme ins Grundgesetz, um aus den freiwilligen Leistungen herauszukommen?“

Auch für Barth hat Corona die Situation erschwert. Die Menschen würden sich derzeit spät für Veranstaltungen entscheiden. Auch sie konstatiert ein Überangebot. Dennoch seien die Veranstaltungen in der Kulturgießerei in diesem Jahr besser gelaufen als erwartet – mit durchschnittlich 40 bis 100 Zuschauer/-innen, bei maximal 120 Plätzen.

Stefanie Koch von der Saar-Obermosel-Touristik unterstreicht, wie wichtig die kulturellen Veranstaltungen für die Region sind. Sie sagt: „Bei Musik und Kultur sind wir hier gut aufgestellt. Das sind hochwertige Sachen, die ziehen ein überregionales Publikum an.“ Neben den Events von Kramps Agentur Station K und der Kulturgießerei nennt sie auch die Serenaden und Mittwochskonzerte in Saarburg sowie die Sommerakademie in Konz. Sie alle brächten Leben in die Region und Besucher. Wie Konzerte die Übernachtungszahlen beeinflussen, kann Koch nicht sagen, weil die Statistik keine Auskunft über den Anlass der Aufenthalte gibt. Doch stellt Koch fest: „Ohne diese Konzerte wäre da eine Lücke, es würde etwas fehlen.“