Betrug im Internet Achtung, Abzocke! Angebliche Microsoft-Mitarbeiter bieten Hilfe an

In der Region Trier sind neue Fälle von gefälschten Warnhinweisen am PC und vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern aufgetaucht. Wer sich nicht schützt, gerät in Gefahr, Daten und Geld zu verlieren. Was Verbraucherschützer raten.

11.09.2024 , 07:03 Uhr

Wer übers Internet von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern unter Druck gesetzt wird, ist Opfer einer Betrugs-Masche geworden. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Kalaene