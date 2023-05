Energie und Wasser Wie Trier und die Kap-Verden-Insel Sal zusammenarbeiten

Es wurde konkret vereinbart, jungen Menschen aus Sal die Chancen auf die Sammlung von Arbeitserfahrungen in Trier zu bieten. So können etwa kapverdische Ingenieure einige Monate bei den Stadtwerken hospitieren, um an innovativen Technologien und Maschinen geschult zu werden. Diese wertvollen Erfahrungen können sie anschließend auf die kapverdischen Inseln tragen und ihre Kenntnisse dort anwenden. Ebenfalls auf der Agenda der Gäste stand ein Besuch des öffentlichen Versorgungsunternehmens Electra, sozusagen dem Pendant der Stadtwerke im Bereich Energieversorgung.