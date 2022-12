Weihnachtszeit : Weihnachtsbeleuchtung und Energiekrise: Wie kann das funktionieren?

Auch dieses Jahr ist die Winterbeleuchtung in der Trierer Innenstadt zu sehen. Foto: Roland Morgen

Trier Deutschlands Stromversorger stehen in diesem Winter vor großen Herausforderungen. Trotzdem leuchtet die Trierer Innenstadt weihnachtlich. Die Verantwortlichen erklären, wie das möglich ist.

Die Porta Nigra sowie der Dom werden als die zentralen Wahrzeichen der Stadt in der Adventszeit bis Neujahr an den Wochenenden beleuchtet. „Weihnachten ist das Fest der Hoffnung und der Zuversicht. Gerade an Feiertagen spendet das Licht unserer Denkmäler eine positive Stimmung“, lässt das Rathaus via Pressemitteilung verkünden.

Auch die Trierer Innenstadt erleuchtet in der Winterzeit. Die City-Initiative Trier kümmert sich seit zehn Jahren um die innerstädtische Winterbeleuchtung. Diese „ist gemeinsam mit dem Weihnachtsmarkt am 18. November gestartet und wird bis zum 31. Januar 2023 Licht in die dunkle Jahreszeit bringen“, erklärt Jennifer Schaefer, Leiterin der Geschäftsstelle der City-Initiative Trier.

Wie die City-Initiative Trier Energie spart

Auf Grund der Energieknappheit ist die Bevölkerung zum Energie sparen aufgerufen. Auch Vereine und Organisationen werden appelliert. Schon vor Beginn der Krise, habe die City-Initiative Trier über die Jahre hinweg die gesamte innerstädtische Illumination auf zeitgemäße und energieeffiziente LED-Technik umgerüstet, erläutert Schaefer. Unterstützt wurde der Verein dabei von den Stadtwerken Trier und Wöffler Verkehrstechnik. Die Energie würde aus 100 Prozent Ökostrom gespeist werden, so die Leiterin der Geschäftsstelle.