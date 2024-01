Kolumne Straßenkampf Wie umständlich es ist, Falschparker beim Ordnungsamt anzuzeigen

Zu eng! Viel zu eng! An Autos auf dem Bürgersteig kommen Eltern mit Kinderwagen, Senioren mit Rollator oder Kleinkinder mit Rädchen oft nur mit Mühe vorbei. Parken dürfen die Fahrzeuge nicht auf den unmarkierten Flächen in der Gartenfeldstraße in Trier-Ost. Doch wen schert es, wenn es kaum Parkplätze gibt und die Gastronomie links und rechts der Straße lockt? Besonders ab dem frühen Abend knurrt bei einigen Mitmenschen wohl so heftig der Magen, dass sie ihre Autos einfach dort abstellen, wo der Weg zur nächsten Futterkrippe am kürzesten ist.