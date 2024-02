Eltern sauer Erneute Busausfälle in der Region: Busfahrer streiken zwei Tage lang

Update | Trier · Zum zweiten Mal in dieser Woche kommt es zum Streik von Busfahrern. Dieses Mal dürften die Auswirkungen spürbarer sein. Für zwei Tage fallen viele Busse in der Region aus – auch in Trier

27.02.2024 , 15:23 Uhr

Am Donnerstag und Freitag streiken Busfahrer in der Region. Foto: dpa/Thomas Frey