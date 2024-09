Wenn die 1a-Lage nicht hilft Bäckerei/Café Le Croissant schon wieder geschlossen

Trier · Zwei Leerstände direkt nebeneinander in bester Lage an der Porta Nigra – das sollte nur vorübergehend sein, hieß es im Frühjahr. Die Realität sieht anders aus. In der Zwischenzeit ist zwar ein neuer Laden gekommen – aber nach nur vier Monaten auch schon wieder weg.

18.09.2024 , 06:00 Uhr

Nach nicht einmal vier Monaten geschlossen: Bäckerei/Café Le Croissant in der Trierer Simeonstraße 7. Foto: Roland Morgen