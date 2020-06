Kultur : Wieder Führungen im Trierer Dom

Trier Führungen im Trierer Dom sind ab Freitag, 12. Juni, für Kleingruppen wieder möglich. Mit einem Schutzkonzept, ausgeweiteten Hygienemaßnahmen und nach Erfassung der Kontaktdaten der Teilnehmenden können Gruppen bis zehn Personen den Dom kennenlernen.

Jeden Freitag und Samstag um 14 Uhr können sich Einzelbesucher einer offenen Führung anschließen. Auch hier gelten die besonderen Maßnahmen. Treffpunkt ist die Dom-Information. Teilnahmekarten gibt es unter www.ticket-regional.de und in der Dom-Information.Sie ist ab sofort wieder durchgehend montags bis samstags von 9:30 bis 17:15 geöffnet, sonn- und feiertags geschlossen. Führungen in den Ausgrabungen und unter St. Maximin sind weiterhin nicht zulässig. Individuelle Entdeckungen ohne Führungen sind mit Hilfe des Medienangebots möglich, das im Laden der Dom-Information erhältlich ist – zu den Besichtigungszeiten des Domes (Mo-Sa 10 bis 18 Uhr, So und Feiertage ab etwa 11.30 bis 18 Uhr).