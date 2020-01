Tradition : Wieder gute Aussichten fürs Moselfest

Vier Tage lang feiern am Zurlaubener Ufer: Das Moselfest ist eines der Trierer Veranstaltungs-Highlights. Foto: Trierischer Volksfreund/Roland Morgen

Trier Nach dem großen Defizit von 2019 ist das Insolvenzverfahren gegen die Veranstalter eröffnet. Die Insolvenzverwalterin glaubt an den Fortbestand der Traditionsfete.

Der Trierer Sommer ohne Zurlaubener Heimatfest? Ein Ding der Unmöglichkeit. Und dennoch sah es noch zu Wochenbeginn so aus, als wäre die 64. Auflage der auch Moselfest genannten Traditionsveranstaltung im vergangenen Juli die letzte gewesen. Dann kam die Nachricht, die wahrscheinlich zur Folge hat, dass am Zurlaubener Ufer weitergefeiert werden kann. Das Amtsgericht Trier hat das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Festausschuss Zalawen 2019 UG eröffnet. Insolvenzverwalterin ist Rechtsanwältin Christine Frosch, geschäftsführende Gesellschafterin der DHPG-Kanzlei Trier. Und die zeigt sich auf TV-Anfrage optimistisch: „Ich bin guter Dinge, dass es das Moselfest auch in Zukunft geben wird.“

Rückblende: Das Fest wird seit jeher von den Vereinen KG Wieweler 1911 und MGV Zurlauben 1896 in ehrenamtlicher Arbeit organisiert. „Zur besseren und sichereren Planung“ wurde im vergangenen Jahr eine eigene Firma gegründet, die Festausschuss Zalawen 2019 Unternehmergesellschaft. So sollte gewährleistet werden, dass die traditio­nelle Organisation und Ausrichtung des Festes erhalten bleibt, aber mit Blick auf steigende Auflagen und Sicherheitsanforderungen „in zeitgemäßen, modernen und gesicherten Strukturen abläuft“.

Doch nach dem Feiern kam der Kater. Im Oktober stellte der Festausschuss einen Insolvenzantrag (der TV berichtete). Grund: ein Minus im nicht näher bezifferten mittleren fünfstelligen Bereich, hervorgerufen vor allem durch eine unerwartet hohe Forderung der Rechnung der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema), die Urheberrechte ihrer Mitglieder (Komponisten, Texter und Musikproduzenten) wahrt.

Der Rettungsplan der Insolvenzverwalterin sieht zunächst vor, auf die Gläubiger – neben der Gema auch Dienstleister– zuzugehen und sie einzubeziehen. Daran, dass die Mission Gläubigerbefriedigung gelingt, hat sie keine Zweifel: „Es liegt kein krasses Missmanagement vor, und das Konto ist nicht leer.“

Im nächsten Schritt könne es in Abstimmung mit der Stadt eine „Auffanglösung“ geben, die es ermögliche, das 65. Zurlaubener Heimatfest in seiner traditionellen Form und unter Beteiligung der Zurlaubener Vereine auf den Weg zu bringen. Wie dieses Konstrukt aussieht, will die Insolvenzverwalterin noch nicht verraten: „Wir arbeiten ja noch daran und hoffen, Ende Januar/Anfang Februar an die Öffentlichkeit gehen zu können.“

Branchen-Insider, die sich namentlich nicht zitieren lassen wollen, trauen Christine Frosch zu, das Moselfest zu „wuppen“. Eine Referenz ist die arbeitsplatzerhaltende Sanierung des Bürgerservice Trier (als insolvenzrechtliche Generalbevollmächtigte); ihre noch laufenden Bemühungen zur Rettung des Jugend- und Kulturzentrums Exzellenzhaus sind nach eigenen Angaben „auf einem guten Weg“.

Auf zwei wichtige Partner dürfen die Veranstaltervereine weiterhin zählen. Allen voran die Bitburger Braugruppe, die das Fest seit Jahren als Hauptsponsor unterstützt. „Wenn es darum geht, den Fortbestand zu sichern, stehen wir gerne zur Verfügung“, kündigt Regional-Vertriebschef Michael Stumpf an. Der 57-Jährige, der 2009 als Schirmherr fungierte, bezeichnet das Moselfest als „Herzensangelegenheit auch für mich persönlich“. Positive Signale gibt es aus dem Rathaus: „Wir sind an Gesprächen beteiligt, die ein Moselfest in diesem Jahr wieder möglich machen könnten. Das werden wir mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützen“, erklärt Dezernent Thomas Schmitt.