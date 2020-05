Religion : Evangelische Gottesdienste in Trier mit Anmeldung

Evangelische Gottesdienste in Trier mit Anmeldung

Trier Die Kirchengemeinde lädt wieder zum gemeinsamen Feiern am Altar ein – mit Auflagen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Trier feiert ab dem 17. Mai wieder öffentliche Gottesdienste, und zwar sonntags um 11 Uhr in der Konstantin-Basilika. Pfarrer Matthias Ratz, Vorsitzender des Presbyteriums: „Es ist schön, dass wieder Gottesdienste in der Kirche gefeiert werden dürfen. Unter den gegebenen Bedingungen werden die Feiern sicher ganz anders sein, als wir es gewohnt sind. Trotzdem wollen wir zusammen Gott loben und ihm klagen, uns von seinem Wort ausrichten und von seinem Segen stärken lassen.“

Ebenso ist eine Online-Anmeldung über die Internetseite www.evangelisch-trier.de möglich. In der Rubrik Gottesdienst kann ein entsprechendes Formular ausgefüllt werden. Nicht angemeldete Besucher können sich am Sonntagmorgen bei freien Kapazitäten vor Ort in Listen eintragen, müssen aber damit rechnen, gegebenenfalls nicht teilnehmen zu können. Sollte frühzeitig absehbar sein, dass die erlaubte Höchstanzahl von Teilnehmenden überschritten werden könnte, wird ein zweiter Gottesdienst um 9.30 Uhr angeboten.