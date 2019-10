Infrastruktur : Wieder Probleme beim Bahnhofsausbau

Schweich Nach Starkregen: Wasser dringt in Unterführung und Liftschacht ein. Das Land gibt eine Förderzusage für den Bau der Straßenzufahrt.

Die Probleme beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in Schweich reißen nicht ab. Nun bereitet ein Wassereinbruch im bereich der Unterführung den Ingenieuren Sorgen. „Das Wasser sprudelte nach dem starken Regen durch die Wand wie ein Springbrunnen”, sagt der Mitarbeiter einer Security-Firma, die am Schweicher Bahnhof für die Sicherheit der Passagiere zuständig ist. Das Wasser habe etwa 15 Zentimeter hoch in der Unterführung gestanden und 30 Zentimeter in einem Schacht, in dem gerade ein Aufzug eingebaut wird. Die Personenunterführung besteht aus Bruchsteinen und wurde im Jahr 1912 erbaut.

Bisher ist der Schweicher Bahnhof nicht an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Das soll sich 2020 ändern. Durch den Ankauf eines Geländestreifens hat die Stadt Schweich die Möglichkeit geschaffen, einen Ringverkehr für Busse von der Kreisstraße 39 (Ortsentlastungsstraße) bis zur Bahnhofstraße einzurichten. Die Kosten sind mit 991 000 Euro veranschlagt. Das Land fördert das Projekt mit rund 770 000 Euro. Die Arbeiten will der Stadtrat in der kommenden Woche vergeben. Mit dem Bau der Straße soll so schnell wie möglich begonnen werden.

Trotz dieser Pannen zieht Projektleiter Ralph Kuttig insgesamt ein positives Fazit des Haltestellenausbaus: „Bei so einem großen Projekt und Arbeiten im Bestand kann es immer mal Unwägbarkeiten geben.” Die Zusammenarbeit mit der Kommune sei „sehr ordentlich” gewesen, sagt Kuttig. Auch habe es keine größeren Beschwerden seitens der Bahnkunden gegeben. Bei ihnen bedankt er sich für das Verständnis während der Bauphase.Woher der aktuelle Wassereinbruch komme, müsse man noch analysieren, so der Projektleiter. Die Unterführung sei zwar hin und wieder feucht gewesen, aber so viel Wasser habe es bisher dort noch nicht gegeben. Spätestens nächste Woche werde man sich zusammensetzen und beraten, was zu tun sei. Kuttig rechnet nicht damit, dass es wegen des Wassereinbruchs zu größeren Zeitverzögerungen kommt: „Wir kriegen das in den Griff.” Er rechnet damit, dass die beiden Aufzüge Anfang bis Mitte Dezember in Betrieb genommen werden können. Ursprünglich sollte der Bahnhofsausbau in Schweich bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018 abgeschlossen sein.